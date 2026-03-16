BNDES aprova R$ 1,05 bi para energia em três estados

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 1,05 bilhão para apoiar investimentos em distribuidoras de energia elétrica que operam no Acre, Tocantins e Mato Grosso. Os recursos serão destinados à modernização do sistema, à expansão da rede e à ampliação do atendimento a novos consumidores nesses estados.

Segundo o banco, o apoio financeiro foi estruturado por meio de três emissões de debêntures coordenadas pela instituição para financiar os planos de investimento das empresas Energisa Acre Distribuidora de Energia S.A., Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A. e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. A integralização dos títulos ocorreu em 20 de fevereiro.

Investimentos para ampliar rede elétrica

Os recursos aprovados permitirão investimentos em diversas frentes do sistema de distribuição de energia. Entre as ações previstas estão a substituição de equipamentos, a conexão de novas unidades consumidoras à rede elétrica e a instalação de novos sistemas de medição.

O plano também inclui a adequação de tensão e carga das ligações, além da regularização de consumidores clandestinos. Estão previstas ainda a construção de novas subestações, a ampliação e modernização das unidades existentes e a implantação de novas linhas de distribuição.

Além disso, parte dos investimentos será destinada à aquisição de equipamentos de rede para acompanhar o crescimento da demanda por energia elétrica nas regiões atendidas.

Operação via debêntures incentivadas

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o financiamento busca reforçar a infraestrutura do setor elétrico e ampliar a qualidade do serviço prestado à população.

“O setor de distribuição de energia elétrica demanda investimentos intensivos de modernização, expansão e adequação constante de sua capacidade instalada, para garantir a qualidade do serviço de distribuição e o atendimento à demanda por energia elétrica dos atuais e de novos clientes. O apoio do BNDES utiliza instrumentos mais modernos, como as debêntures incentivadas, atuando como fonte complementar ao mercado de capitais e diversificando a base de investidores. Com disso, contribui para a expansão e a melhoria da qualidade para atender as necessidades dos brasileiros que vivem no Acre, em Tocantins e no Mato Grosso, conforme a determinação do presidente Lula”, afirmou.

O diretor de Finanças Corporativas do Grupo Energisa, Marcus Albernaz, destacou o impacto da operação para a infraestrutura elétrica da região.

“Essa operação representa um avanço relevante ao viabilizar aportes estruturantes que ampliam a capacidade, a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia para mais de 300 municípios, beneficiando diretamente mais de 6 milhões de pessoas. Nosso objetivo é oferecer um serviço cada vez mais eficiente, resiliente e alinhado às necessidades atuais e futuras dos nossos clientes”, declarou.

Albernaz também ressaltou as condições financeiras obtidas com a operação. “Além disso, as debêntures possuem condições de taxas de juros e prazos bastante competitivos. Aqui na Energisa atuamos com elevada eficiência operacional e gestão rigorosa dos recursos, combinando disciplina financeira, planejamento técnico e inovação para maximizar resultados, reduzir custos e gerar valor sustentável”, completou.

Energisa amplia atuação no setor energético

Fundado em 1905 na Zona da Mata mineira, o Grupo Energisa tornou-se um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro. Atualmente, a empresa possui nove distribuidoras de energia elétrica, 13 concessões de transmissão e uma usina de geração fotovoltaica centralizada.

O portfólio também inclui a marca (re)energisa, voltada a soluções energéticas, que reúne um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de atividades de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.

Nos últimos anos, o grupo expandiu sua atuação para novos segmentos do setor energético. Em julho de 2023, passou a atuar na distribuição e comercialização de gás natural após adquirir a ES Gás. Já em novembro de 2024, a empresa adquiriu participação nos ativos das companhias Cegás, Copergás, Algás e Potigás.

A companhia também atua na produção e comercialização de biossoluções voltadas ao tratamento de resíduos do setor agroindustrial, produção de biometano e biofertilizantes, por meio das usinas da Agric, em Santa Catarina, e da Lurean, no Paraná.

Atualmente, o Grupo Energisa atende mais de 20 milhões de pessoas em 939 municípios brasileiros e gera mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.