Governo Lula anuncia R$ 2,08 bilhões em infraestrutura de transportes no Paraná

247 - O governo federal anunciou um pacote de investimentos de R$ 2,08 bilhões voltado à infraestrutura de transportes no Paraná, com obras em rodovias, portos e aeroportos. A iniciativa foi apresentada nesta quinta-feira (12) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília.

Os recursos fazem parte de uma estratégia para fortalecer a infraestrutura logística do país, ampliar a capacidade de escoamento da produção e elevar a competitividade da economia brasileira, especialmente no setor agroindustrial.

Entre as medidas anunciadas está a assinatura do contrato de concessão para exploração e administração do acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá, empreendimento estimado em R$ 1,23 bilhão. Também foram autorizadas a licitação para reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Maringá e a modernização da torre de controle do aeroporto, além do início de obras rodoviárias estratégicas na região.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou a dimensão do ciclo de investimentos em infraestrutura rodoviária no estado. Segundo ele, “só no Paraná, com o esforço nessa parceria público-privada, nós vamos investir R$ 100 bilhões agora e vamos atrair R$ 400 bilhões ao longo desse que é o maior ciclo de concessão rodoviária da história do país. Nós já fizemos 23 leilões, seis dos quais no Paraná, e neste ano vamos fazer mais 12 ou 13”.

Já o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou a importância da concessão do acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá para garantir previsibilidade ao setor produtivo. “Com essa concessão, nós teremos a dragagem de manutenção sendo feita ano a ano. Isso vai dar segurança e previsibilidade para o setor produtivo. E mais do que isso, o Porto de Paranaguá é o segundo maior porto do Brasil, tem uma característica estratégica nas operações de granéis vegetais, é um porto estratégico para o agronegócio, já que é o que movimenta o maior volume de fertilizantes do Brasil”, afirmou.

Durante o evento, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também mencionou outras iniciativas federais em andamento no estado. “Além desses investimentos em infraestrutura, a gente tem investimentos grandes que foram feitos no Paraná: a Unila, nossa universidade latino-americana, na qual a Itaipu vai investir quase R$ 800 milhões para retomar as obras; a Fafen, que foi reaberta lá no Paraná e vai chegar a investimentos de R$ 1 bilhão; os investimentos na Repar, nossa refinaria da Petrobras; o Minha Casa Minha Vida e todos os investimentos do PAC”, declarou.

Contorno sul de Maringá e Estrada Boiadeira

Entre as obras rodoviárias anunciadas está o Contorno Sul Metropolitano de Maringá, na BR-376. Com investimento previsto de R$ 409 milhões dentro do Novo PAC, o projeto terá cerca de 13 quilômetros de pista dupla e incluirá serviços de terraplenagem, drenagem, iluminação, sinalização, além da construção de pontes e viadutos.

A expectativa é que o novo traçado retire o tráfego pesado da área urbana de Maringá, contribuindo para reduzir congestionamentos e melhorar a segurança viária. A obra também deve beneficiar diretamente os municípios de Paiçandu, Sarandi e Marialva.

Outro empreendimento relevante é a pavimentação do último trecho da BR-487, conhecido como Estrada Boiadeira. O segmento de 37 quilômetros entre Serra dos Dourados e Cruzeiro do Oeste receberá investimentos de R$ 321,2 milhões. A conclusão desse trecho permitirá finalizar o corredor rodoviário que liga Campo Mourão à divisa com Mato Grosso do Sul.

Com a obra concluída, o trajeto entre Naviraí (MS) e o Porto de Paranaguá será reduzido em aproximadamente 80 quilômetros. Atualmente, cerca de 3,6 mil veículos trafegam diariamente pela estrada, muitos deles transportando soja, milho, cana-de-açúcar, carne bovina e insumos agroindustriais.

Ampliação do acesso ao Porto de Paranaguá

A concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá inaugura um novo modelo de gestão para canais portuários no Brasil, iniciado em 2023. Os investimentos serão direcionados à dragagem, manutenção e administração da infraestrutura que conecta o porto ao mar aberto.

Com a ampliação do calado para 15,5 metros, será possível receber navios de maior porte, aumentando a capacidade operacional do complexo portuário. A medida tende a reduzir custos logísticos e fortalecer o escoamento da produção agrícola das regiões Sul e Centro-Oeste.

Paranaguá é considerado um dos principais corredores logísticos do país, com papel relevante na exportação de grãos e outras commodities agrícolas. O complexo também recebe obras estruturantes como o Moegão, sistema ferroviário de descarga de grãos cuja execução já ultrapassa 95%. O projeto conta com mais de R$ 650 milhões em investimentos via BNDES e deve ampliar em 60% a capacidade ferroviária do porto, elevando o fluxo de 550 para 900 vagões por dia.

Modernização do aeroporto de Maringá

No setor aéreo, o governo autorizou a licitação para reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Maringá, além da modernização da torre de controle. O projeto prevê investimentos de R$ 129,1 milhões e integra o Novo PAC.

Do total, R$ 100,4 milhões serão aportados pelo Ministério de Portos e Aeroportos, por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), enquanto R$ 29,1 milhões virão do governo estadual e da prefeitura. A previsão é que as obras sejam concluídas até o final de 2030.

Com a ampliação, o terminal passará de cerca de 4 mil metros quadrados para 8,5 mil metros quadrados. O projeto inclui instalação de pontes de embarque, totens de autoatendimento, sistema de uso compartilhado de balcões por companhias aéreas, além de escadas rolantes, elevadores e novos espaços comerciais.

Também está prevista a criação de uma sala multissensorial destinada ao atendimento de passageiros com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além da modernização completa dos sistemas elétricos, hidráulicos, de climatização e de prevenção contra incêndios. A ampliação deve permitir que o aeroporto atenda cerca de 1,3 milhão de passageiros nos próximos anos. Em 2025, o terminal registrou movimento aproximado de 868 mil passageiros.

As obras serão executadas em quatro etapas para manter as operações aeroportuárias durante todo o período de intervenções, incluindo melhorias nas áreas de embarque e desembarque, ampliação do terminal e modernização da torre de controle.



