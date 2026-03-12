TV 247 logo
      Governo Lula anuncia R$ 2,08 bilhões em infraestrutura de transportes no Paraná

      O volume de recursos contempla obras rodoviárias, modernização aeroportuária e a concessão do acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá

      Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura da ordem de serviço do Contorno Sul Metropolitano de Maringá, da construção da Estrada Boiadeira (Umuarama – Cruzeiro do Oeste) e de anúncios nos setores de portos e aeroportos do Paraná (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

      247 - O governo federal anunciou um pacote de investimentos de R$ 2,08 bilhões voltado à infraestrutura de transportes no Paraná, com obras em rodovias, portos e aeroportos. A iniciativa foi apresentada nesta quinta-feira (12) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília.

      Os recursos fazem parte de uma estratégia para fortalecer a infraestrutura logística do país, ampliar a capacidade de escoamento da produção e elevar a competitividade da economia brasileira, especialmente no setor agroindustrial.

      Entre as medidas anunciadas está a assinatura do contrato de concessão para exploração e administração do acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá, empreendimento estimado em R$ 1,23 bilhão. Também foram autorizadas a licitação para reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Maringá e a modernização da torre de controle do aeroporto, além do início de obras rodoviárias estratégicas na região.

      O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou a dimensão do ciclo de investimentos em infraestrutura rodoviária no estado. Segundo ele, “só no Paraná, com o esforço nessa parceria público-privada, nós vamos investir R$ 100 bilhões agora e vamos atrair R$ 400 bilhões ao longo desse que é o maior ciclo de concessão rodoviária da história do país. Nós já fizemos 23 leilões, seis dos quais no Paraná, e neste ano vamos fazer mais 12 ou 13”.

      Já o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ressaltou a importância da concessão do acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá para garantir previsibilidade ao setor produtivo. “Com essa concessão, nós teremos a dragagem de manutenção sendo feita ano a ano. Isso vai dar segurança e previsibilidade para o setor produtivo. E mais do que isso, o Porto de Paranaguá é o segundo maior porto do Brasil, tem uma característica estratégica nas operações de granéis vegetais, é um porto estratégico para o agronegócio, já que é o que movimenta o maior volume de fertilizantes do Brasil”, afirmou.

      Durante o evento, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também mencionou outras iniciativas federais em andamento no estado. “Além desses investimentos em infraestrutura, a gente tem investimentos grandes que foram feitos no Paraná: a Unila, nossa universidade latino-americana, na qual a Itaipu vai investir quase R$ 800 milhões para retomar as obras; a Fafen, que foi reaberta lá no Paraná e vai chegar a investimentos de R$ 1 bilhão; os investimentos na Repar, nossa refinaria da Petrobras; o Minha Casa Minha Vida e todos os investimentos do PAC”, declarou.

      Contorno sul de Maringá e Estrada Boiadeira

      Entre as obras rodoviárias anunciadas está o Contorno Sul Metropolitano de Maringá, na BR-376. Com investimento previsto de R$ 409 milhões dentro do Novo PAC, o projeto terá cerca de 13 quilômetros de pista dupla e incluirá serviços de terraplenagem, drenagem, iluminação, sinalização, além da construção de pontes e viadutos.

      A expectativa é que o novo traçado retire o tráfego pesado da área urbana de Maringá, contribuindo para reduzir congestionamentos e melhorar a segurança viária. A obra também deve beneficiar diretamente os municípios de Paiçandu, Sarandi e Marialva.

      Outro empreendimento relevante é a pavimentação do último trecho da BR-487, conhecido como Estrada Boiadeira. O segmento de 37 quilômetros entre Serra dos Dourados e Cruzeiro do Oeste receberá investimentos de R$ 321,2 milhões. A conclusão desse trecho permitirá finalizar o corredor rodoviário que liga Campo Mourão à divisa com Mato Grosso do Sul.

      Com a obra concluída, o trajeto entre Naviraí (MS) e o Porto de Paranaguá será reduzido em aproximadamente 80 quilômetros. Atualmente, cerca de 3,6 mil veículos trafegam diariamente pela estrada, muitos deles transportando soja, milho, cana-de-açúcar, carne bovina e insumos agroindustriais.

      Ampliação do acesso ao Porto de Paranaguá

      A concessão do canal de acesso ao Porto de Paranaguá inaugura um novo modelo de gestão para canais portuários no Brasil, iniciado em 2023. Os investimentos serão direcionados à dragagem, manutenção e administração da infraestrutura que conecta o porto ao mar aberto.

      Com a ampliação do calado para 15,5 metros, será possível receber navios de maior porte, aumentando a capacidade operacional do complexo portuário. A medida tende a reduzir custos logísticos e fortalecer o escoamento da produção agrícola das regiões Sul e Centro-Oeste.

      Paranaguá é considerado um dos principais corredores logísticos do país, com papel relevante na exportação de grãos e outras commodities agrícolas. O complexo também recebe obras estruturantes como o Moegão, sistema ferroviário de descarga de grãos cuja execução já ultrapassa 95%. O projeto conta com mais de R$ 650 milhões em investimentos via BNDES e deve ampliar em 60% a capacidade ferroviária do porto, elevando o fluxo de 550 para 900 vagões por dia.

      Modernização do aeroporto de Maringá

      No setor aéreo, o governo autorizou a licitação para reforma e ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto Regional de Maringá, além da modernização da torre de controle. O projeto prevê investimentos de R$ 129,1 milhões e integra o Novo PAC.

      Do total, R$ 100,4 milhões serão aportados pelo Ministério de Portos e Aeroportos, por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), enquanto R$ 29,1 milhões virão do governo estadual e da prefeitura. A previsão é que as obras sejam concluídas até o final de 2030.

      Com a ampliação, o terminal passará de cerca de 4 mil metros quadrados para 8,5 mil metros quadrados. O projeto inclui instalação de pontes de embarque, totens de autoatendimento, sistema de uso compartilhado de balcões por companhias aéreas, além de escadas rolantes, elevadores e novos espaços comerciais.

      Também está prevista a criação de uma sala multissensorial destinada ao atendimento de passageiros com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além da modernização completa dos sistemas elétricos, hidráulicos, de climatização e de prevenção contra incêndios. A ampliação deve permitir que o aeroporto atenda cerca de 1,3 milhão de passageiros nos próximos anos. Em 2025, o terminal registrou movimento aproximado de 868 mil passageiros.

      As obras serão executadas em quatro etapas para manter as operações aeroportuárias durante todo o período de intervenções, incluindo melhorias nas áreas de embarque e desembarque, ampliação do terminal e modernização da torre de controle.


