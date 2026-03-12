Caminhoneiros pedem reunião com Lula para discutir crise e alta do diesel no Brasil

247 - A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava) encaminhou um ofício ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitando a realização de uma reunião emergencial para discutir a alta do preço do diesel no Brasil e seus efeitos sobre o setor de transporte de cargas. A entidade argumenta que o encarecimento do combustível pode gerar impactos amplos na economia ao elevar os custos logísticos e pressionar os preços de produtos e serviços.

No documento, enviado na quarta-feira (11), a associação sustenta que o cenário atual exige medidas imediatas para conter os efeitos do aumento do diesel sobre a atividade econômica. Segundo a entidade, o transporte rodoviário é responsável por grande parte da circulação de mercadorias no país, o que faz com que qualquer variação relevante no custo do combustível tenha reflexos diretos na cadeia produtiva.

A Abrava também afirma haver indícios de retenção na venda e na distribuição de diesel por parte de empresas do setor. De acordo com a entidade, esse comportamento pode estar contribuindo para a escassez do combustível e para a elevação dos preços praticados no mercado.

Entre as propostas apresentadas ao governo federal está a adoção de medidas emergenciais para reduzir o custo do diesel. A entidade sugere a isenção temporária de tributos federais sobre combustíveis, incluindo PIS/Pasep, Cofins e Cide, por meio de uma medida provisória válida enquanto perdurar a crise.

Outra proposta apresentada pela associação prevê articulação entre o governo federal e os estados para discutir a possibilidade de isenção do ICMS sobre o diesel, com o objetivo de diminuir o preço final do combustível ao consumidor e aliviar os custos do transporte de cargas.

O documento também propõe a isenção de pedágio para transportadores autônomos em rodovias federais e estaduais, medida que, segundo a entidade, poderia reduzir despesas operacionais da categoria em um momento de forte pressão sobre os custos.

Além das medidas econômicas, a Abrava solicita esclarecimentos sobre a formação de preços do diesel no país. A entidade pede que o ministro de Minas e Energia e o presidente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apresentem explicações sobre a política de preços e a comercialização do combustível.

A associação também defende a abertura de investigações pela Polícia Federal e pela Receita Federal para apurar possíveis irregularidades relacionadas à elevação do preço do diesel e eventuais práticas abusivas no mercado.

O ofício é assinado pelo presidente da entidade, Wallace Costa Landim, que alerta para a possibilidade de mobilização da categoria caso não haja diálogo com o governo federal. Segundo ele, a associação poderá convocar uma assembleia geral extraordinária para discutir os próximos passos diante do cenário atual.