Inflação recua nos últimos 12 meses e fica abaixo de 4% pela primeira vez em quase dois anos

247 - A inflação brasileira acumulada em 12 meses registrou desaceleração e caiu para 3,81%, voltando a ficar abaixo da marca de 4% pela primeira vez desde maio de 2024. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o resultado do IPCA representa um recuo em relação ao acumulado anterior, que havia alcançado 4,44%. O recorte de 12 meses é amplamente utilizado para analisar a tendência inflacionária, pois reduz distorções provocadas por variações específicas de determinados meses.

Inflação de fevereiro sobe, mas fica abaixo do ano passado

Na comparação mensal, o IPCA passou de 0,33% em janeiro para 0,7% em fevereiro. Apesar da alta em relação ao mês anterior, o índice ficou abaixo do registrado em fevereiro de 2025, quando a inflação mensal chegou a 1,31%.

Segundo o gerente da pesquisa do IBGE, Fernando Gonçalves, o comportamento do índice reflete mudanças na composição das pressões inflacionárias em comparação ao ano anterior.

“Em fevereiro do ano passado, no IPCA de 1,31% houve uma pressão do grupo habitação, em especial na energia elétrica, em função do fim do Bônus de Itaipu, o que não ocorreu no ano de 2026”, explicou.

O especialista também destacou o avanço do grupo educação no período mais recente. “Ainda na comparação com o ano anterior, Educação acelerou ao registrar 5,21% em fevereiro de 2026 contra 4,70% de fevereiro de 2025”, acrescentou.

Educação lidera alta de preços em fevereiro

O grupo Educação foi o principal responsável pela inflação de fevereiro, com variação de 5,21%. O movimento está relacionado aos reajustes tradicionais de mensalidades escolares e de cursos no início do ano letivo.

Dentro do grupo, os cursos regulares registraram aumento médio de 6,20%. As maiores variações ocorreram no ensino médio, com alta de 8,19%, no ensino fundamental, com 8,11%, e na pré-escola, que avançou 7,48%. Segundo o levantamento, apenas o segmento de ensino respondeu por cerca de 44% da inflação registrada no mês.

Transportes também pressionam o índice

Outro grupo que influenciou o resultado foi o de Transportes. O destaque ficou para a passagem aérea, que apresentou aumento de 11,40%. Também registraram alta o seguro voluntário de veículos (5,62%), o conserto de automóvel (1,22%) e o ônibus urbano (1,14%).

No caso dos combustíveis, houve leve queda de 0,47% no índice do grupo. A gasolina caiu 0,61% e o gás veicular recuou 3,10%, enquanto o etanol subiu 0,55% e o óleo diesel avançou 0,23%.

Alimentação apresenta variação moderada

O grupo Alimentação e bebidas teve leve aceleração, passando de 0,23% em janeiro para 0,26% em fevereiro. Entre os produtos com redução de preços aparecem frutas (-2,78%), óleo de soja (-2,62%), arroz (-2,36%) e café moído (-1,20%).

A alimentação fora do domicílio registrou desaceleração. A variação caiu de 0,55% em janeiro para 0,34% em fevereiro. O preço das refeições passou de 0,66% para 0,49%, enquanto os lanches saíram de 0,27% para 0,15%.

Cesta básica tem queda em parte das capitais

Em sintonia com o comportamento do IPCA, a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos apontou redução de preços em parte do país. Levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Dieese mostrou que o custo da cesta básica caiu em fevereiro em 13 das 27 capitais brasileiras. Entre os itens com maior recuo de preços aparecem óleo de soja, açúcar, café e leite.

Como é calculado o IPCA

O IPCA mede a variação de preços para famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos. O levantamento abrange regiões metropolitanas como Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, além do Distrito Federal e municípios como Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

A meta de inflação definida pelo Banco Central é de 3%, com intervalo de tolerância que permite variação de até 4,5%. O próximo resultado do IPCA, referente ao mês de março, será divulgado pelo IBGE no dia 10 de abril.