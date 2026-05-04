Mercado eleva previsão da inflação para 4,89% em 2026, diz Boletim Focus

247 - A inflação de 2026 voltou a subir nas projeções do mercado financeiro e chegou a 4,89%, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 4 de maio de 2026, pelo Banco Central. O relatório também mostra que a Selic deve permanecer em patamar elevado nos próximos anos, com previsão de 10% ao ano em 2029.

O levantamento indica a oitava alta consecutiva na projeção para o IPCA de 2026, que estava em 4,86% na semana anterior e em 4,36% há quatro semanas.

Inflação volta a pressionar as projeções

A estimativa para o IPCA de 2026 avançou para 4,89%, reforçando a percepção de maior persistência inflacionária no período. Para 2027, a projeção ficou em 4,00%, enquanto a previsão para 2028 subiu para 3,64%, na segunda elevação consecutiva.

Para 2029, o mercado manteve a expectativa de inflação em 3,50%, patamar que permanece inalterado há 35 semanas. O conjunto dos dados mostra uma trajetória de desinflação mais lenta do que a esperada anteriormente para os próximos anos.

No caso do IGP-M, a projeção para 2026 também avançou, chegando a 5,50%. Foi a nona semana seguida de alta nesse indicador. Para 2027, a estimativa permaneceu em 4,00%, estável há 11 semanas. Em 2028, houve leve aumento para 3,83%, enquanto a previsão para 2029 ficou em 3,70% pela terceira semana consecutiva.

Entre os preços administrados, a expectativa para 2026 foi mantida em 4,98%. Para 2027, a projeção seguiu em 3,80%, estável há três semanas. Já as estimativas para 2028 e 2029 permaneceram em 3,50%, sem alterações há 23 e 42 semanas, respectivamente.

PIB de 2026 segue em 1,85%

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto em 2026 foi mantida em 1,85%, de acordo com o Boletim Focus. Para 2027, no entanto, a estimativa foi reduzida de 1,80% para 1,75%, na primeira queda após período de estabilidade.

Para 2028, o mercado continuou projetando expansão de 2,00%, mesmo percentual mantido há 112 semanas. A estimativa para 2029 também permaneceu em 2,00%, estável há 59 semanas.

Dólar tem queda nas projeções futuras

No câmbio, a previsão para o dólar em 2026 ficou em R$ 5,25, estável pela primeira semana. A estimativa indica recuo em relação ao patamar observado quatro semanas antes.

Para 2027, a projeção caiu para R$ 5,30. Em 2028, o mercado ajustou a estimativa para R$ 5,39, também na primeira queda. Para 2029, a previsão recuou para R$ 5,40, acumulando três semanas consecutivas de baixa.

Selic deve seguir elevada

A taxa Selic projetada para 2026 foi mantida em 13,00% ao ano pela segunda semana seguida. Para 2027, a expectativa continuou em 11,00%, também sem alteração há duas semanas.

Em 2028, a mediana das projeções permaneceu em 10,00% ao ano pela 15ª semana consecutiva. Para 2029, houve leve alta na estimativa, que também passou a indicar Selic de 10,00% ao ano.