Mercadante diz que BNDES está no coração da retomada do crédito no Brasil

247 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloizio Mercadante, afirmou que a instituição voltou a desempenhar um papel estratégico na ampliação do crédito no país e na retomada dos investimentos produtivos. A declaração foi feita em entrevista à coluna Painel S.A., da Folha de S.Paulo.

Segundo Mercadante, o banco público voltou a ocupar uma posição central no sistema financeiro brasileiro ao apoiar projetos de longo prazo, especialmente em setores considerados essenciais para o crescimento econômico, como infraestrutura, indústria e inovação.“O BNDES está no coração da retomada do crédito”, afirmou o presidente da instituição ao comentar a expansão recente das operações de financiamento do banco.

Para ele, o aumento das concessões de crédito ocorre em um momento em que a economia brasileira busca ampliar investimentos e recuperar a capacidade produtiva.Mercadante destacou que bancos de desenvolvimento possuem uma função complementar ao sistema financeiro tradicional, atuando sobretudo em áreas nas quais o crédito privado costuma ser mais restrito ou apresenta custos mais elevados, como grandes obras de infraestrutura e projetos industriais de longa maturação.

De acordo com o dirigente, a estratégia do banco tem sido direcionar recursos para setores capazes de gerar emprego, aumentar a produtividade e impulsionar a modernização da economia brasileira. Nesse contexto, a indústria voltou a receber maior volume de financiamento em comparação a outros setores da economia.

Dados recentes indicam que o volume de crédito aprovado pelo banco tem registrado crescimento, com expansão significativa nos financiamentos voltados à indústria e à infraestrutura. Em 2024, por exemplo, as aprovações do banco somaram mais de R$ 200 bilhões, com forte aumento em relação ao ano anterior. Mercadante também defendeu que o fortalecimento do banco é fundamental para sustentar políticas de desenvolvimento econômico, especialmente em um cenário internacional marcado por instabilidade geopolítica e mudanças nas cadeias globais de produção.

Na avaliação do presidente do BNDES, o país precisa ampliar sua capacidade de investimento para acelerar o crescimento e reduzir gargalos estruturais, especialmente em áreas como logística, energia e tecnologia.

Ele ressaltou ainda que o banco atua em sintonia com políticas industriais e programas federais voltados à reindustrialização e à transição para uma economia de baixo carbono. A expectativa é que os financiamentos contribuam para ampliar a competitividade das empresas brasileiras e estimular projetos de inovação tecnológica.

Mesmo com a ampliação das operações, Mercadante argumenta que a atuação do banco permanece em níveis moderados em relação ao conjunto do sistema financeiro nacional, o que, segundo ele, demonstra que o BNDES atua de forma complementar ao mercado de crédito privado.Para o presidente da instituição, a retomada do crédito de longo prazo é essencial para destravar investimentos estruturais no país e garantir crescimento econômico sustentado nos próximos anos. Nesse cenário, o BNDES, afirma Mercadante, tende a continuar desempenhando um papel central na estratégia de desenvolvimento econômico do Brasil.