Lula reforça equipe de campanha e cobra gabinete de "pronta-resposta" a Flávio Bolsonaro

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou a articulação política para a disputa eleitoral e convocou aliados históricos para integrar o núcleo central de sua campanha. Em reunião no Palácio da Alvorada, segundo o jornal O Estado de São Paulo, Lula classificou o cenário como desafiador e defendeu a criação de um gabinete de "pronta-resposta" para enfrentar diretamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O movimento ocorre em meio à preocupação do governo com o desempenho nas pesquisas de opinião, que apontam aprovação entre 32% e 33%, abaixo do patamar considerado ideal para uma reeleição competitiva.

Núcleo da campanha reúne nomes históricos

A coordenação da campanha ficará sob responsabilidade do presidente do PT, Edinho Silva, e contará com figuras que já acompanharam Lula em disputas anteriores. Entre os nomes estão Gilberto Carvalho, Wellington Dias, Aloizio Mercadante, Mônica Valente, José Sérgio Gabrielli e José de Filippi Júnior.

O grupo ainda deve ser ampliado, com a possível inclusão de Guilherme Boulos. A estratégia também inclui padronização na comunicação, orientando aliados a se referirem ao adversário sempre como "Flávio Bolsonaro".

Estratégia mira avanço de Flávio Bolsonaro

A mudança de postura ocorre após o crescimento do senador nas pesquisas. Antes, havia cautela em atacá-lo diretamente, diante do risco de surgimento de outro candidato mais competitivo.

Agora, o PT pretende intensificar críticas e associar Flávio Bolsonaro a temas como o escândalo da "rachadinha" e posições políticas atribuídas ao bolsonarismo. A campanha também deve explorar possíveis impactos de uma eventual vitória da oposição, incluindo mudanças em políticas sociais e alinhamentos internacionais, como a relação com o governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Desafios de popularidade preocupam Planalto

Apesar de indicadores econômicos positivos, como inflação controlada e queda no desemprego, o governo enfrenta dificuldades para ampliar sua aprovação. O ambiente de pessimismo entre parte da população é apontado como um dos entraves.

Gilberto Carvalho destacou o cenário adverso e o impacto das novas ferramentas digitais. "Esta é a campanha da realidade paralela, agravada pelo uso da Inteligência Artificial", afirmou.

Ele também fez autocrítica sobre a atuação do partido. "Há também os nossos erros, como a ilusão sobre o nosso êxito, o recuo na presença nas periferias, a concentração na luta institucional, a falta do trabalho de base, e assim por diante", declarou.

Discurso de mobilização e críticas à oposição

Em evento com militantes, Lula reforçou o tom de mobilização e alertou para a dificuldade da disputa. "Não será uma disputa fácil e cada um vai ter de se transformar em um soldado nessa luta", afirmou.

O presidente também reagiu a tentativas de associar o governo ao escândalo do Banco Master. "Vira e mexe eles estão tentando empurrar nas costas do PT e do governo esse Banco Master. Esse Banco Master é ovo da serpente do Bolsonaro [Jair] e do Roberto Campos (Neto), ex-presidente do Banco Central", declarou.

Influência digital e reorganização política

A campanha deverá apostar fortemente na comunicação digital. O projeto "Pode Espalhar", coordenado por Paulo Okamotto, busca ampliar o alcance de pautas favoráveis ao governo por meio de influenciadores.

Além disso, está prevista a criação de um "Clube de Influência do Time Lula", com atuação organizada nas redes sociais. "Vamos atuar com muita disciplina e organização para explicar e dar mais centralidade ao que o governo está fazendo para melhorar a vida do povo", afirmou Okamotto.

No campo político, aliados como Wellington Dias devem atuar regionalmente, enquanto Guilherme Boulos ficará responsável pela interlocução com trabalhadores da economia informal, segmento considerado estratégico na disputa eleitoral.