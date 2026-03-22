Delação de Vorcaro pressiona classe política e STF em ano eleitoral

247 - A possível delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro intensificou o clima de tensão em Brasília e ampliou a preocupação entre lideranças políticas, jurídicas e empresariais. A avaliação predominante é de que eventuais revelações ligadas ao escândalo do Banco Master podem provocar efeitos amplos sobre diferentes esferas do poder. Vorcaro negocia um acordo com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR), o que eleva o risco de novos desdobramentos em um momento sensível, marcado pelo calendário eleitoral. Nos bastidores, cresce o temor de que as investigações avancem durante a campanha e influenciem diretamente o cenário político. As informações são da Folha de São Paulo.

Impacto direto no processo eleitoral

Entre parlamentares, há preocupação com a possibilidade de operações e denúncias ocorrerem ao longo da disputa eleitoral, alterando o equilíbrio entre candidatos e partidos. A expectativa é de que a delação possa atingir integrantes do governo, da oposição, do centrão e até do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro André Mendonça, relator do caso na Corte, já indicou a interlocutores que não pretende interromper as investigações durante o período eleitoral, o que reforça a percepção de que o tema seguirá no centro do debate político.

Críticas a vazamentos e exposição do caso

No Congresso e no Judiciário, há críticas ao que é visto como vazamento seletivo de informações por parte das autoridades. Avalia-se que a divulgação de episódios envolvendo festas luxuosas atribuídas ao banqueiro ajudou a ampliar a repercussão do caso, antes restrito a especialistas do mercado financeiro. Além disso, políticos demonstram receio de que fotos e conversas pessoais venham à tona e sejam exploradas por adversários durante a campanha.

Centrão sob pressão e respostas públicas

Relatos indicam que lideranças do centrão podem ser atingidas pelas investigações, entre elas Antônio Rueda, presidente do União Brasil, e o senador Ciro Nogueira, presidente do PP. Rueda negou qualquer irregularidade e afirmou que: "nunca fiz qualquer intermediação, não recebi vantagem e não tenho relação de natureza negocial com quem quer que seja nesse caso. Qualquer tentativa de me envolver é especulativa". Nogueira não respondeu.

Nos bastidores, aliados admitem relações pessoais com Vorcaro, mas rejeitam qualquer vínculo financeiro, sustentando que a participação em eventos sociais não configura crime.

Governo Lula tenta conter danos

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendem que as investigações sejam conduzidas com base técnica e ressaltam que o atual governo teria contribuído para desarticular esquemas anteriores. Em discurso, Lula declarou: "Esse Banco Master é obra, é o ovo da serpente, do Bolsonaro [Jair] e do Roberto Campos [Neto], ex-presidente do Banco Central".

Integrantes do governo avaliam que, mesmo que aliados sejam citados, o impacto político pode ser limitado. Ainda assim, há o reconhecimento de que a delação pode gerar desgaste eleitoral.

Reação da oposição e pressão sobre o STF

Entre setores da direita e do bolsonarismo, a possível delação foi recebida com expectativa de que atinja figuras relevantes do cenário político e institucional, incluindo ministros do STF. O pastor Silas Malafaia escreveu nas redes sociais: "por favor, Vorcaro, delate todo mundo! Sejam políticos, pastores, empresários, ministros do STF etc. Em nome de Jesus".

Apesar disso, há desconfiança de que a delação possa preservar integrantes da Suprema Corte ou enfrentar obstáculos caso envolva diretamente o Judiciário. Parlamentares do PL veem no caso uma oportunidade para reforçar críticas ao STF e impulsionar pautas como o impeachment de ministros.