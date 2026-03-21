Banco Master amplia crise em Brasília e cerco a Daniel Vorcaro atinge todo o sistema de poder

247 – A derrocada do Banco Master já ultrapassou o campo estritamente financeiro e passou a ocupar o centro de uma crise política em Brasília. Segundo informações publicadas originalmente pela RT Brasil, o avanço das investigações sobre o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador da instituição liquidada pelo Banco Central, revelou uma ampla rede de relações com integrantes do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, além de ex-autoridades e operadores com acesso a diferentes esferas de poder.

O caso se tornou especialmente sensível não apenas pela dimensão das suspeitas de fraude financeira, mas pelo alcance das conexões que vieram à tona por meio de mensagens, contratos, reuniões e relatos reunidos pela Polícia Federal. Em ano eleitoral, o temor em Brasília é de que o escândalo deixe de atingir apenas um banqueiro e passe a comprometer personagens influentes de vários polos políticos e institucionais.

Prisão de Vorcaro amplia tensão nos bastidores

A preocupação aumentou após a nova prisão de Daniel Vorcaro, mantida por maioria em painel do Supremo Tribunal Federal em 13 de março. A acusação é de que ele teria tentado subornar um ex-diretor do Banco Central com presentes em troca de tratamento favorecido. Antes disso, Vorcaro já havia sido preso em novembro de 2025, num movimento que antecedeu a liquidação do Banco Master pelo Banco Central no dia seguinte.

Nos bastidores de Brasília, a manutenção do banqueiro na cadeia passou a ser vista como um fator de pressão adicional. A avaliação em setores políticos e institucionais é de que essa situação mantém aberta a possibilidade de novas revelações, inclusive por meio de eventual colaboração com a Justiça.

O caso ganhou ainda mais gravidade quando arquivos do celular de Vorcaro, obtidos por parlamentares a partir da investigação federal, passaram a expor uma teia de influência que alcança os Três Poderes. O material já conhecido sugere que o banqueiro circulava com desenvoltura por gabinetes, residências oficiais, escritórios de advocacia ligados a autoridades e eventos frequentados por integrantes da cúpula da República.

Relações com autoridades elevam desgaste institucional

As apurações já produziram efeitos concretos. Dois servidores do Banco Central deixaram seus cargos depois que reguladores identificaram que ambos prestavam consultoria a Vorcaro.

No Supremo, o ministro Dias Toffoli se afastou da supervisão de uma investigação da Polícia Federal sobre o caso após a revelação de que uma empresa de sua família mantinha vínculos financeiros com o grupo de Daniel Vorcaro. Na ocasião, Toffoli declarou que jamais recebeu pagamentos do Banco Master nem do banqueiro.

Outro foco de pressão recaiu sobre o ministro Alexandre de Moraes. De um lado, veio à tona o contrato do escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, com o Banco Master. Segundo o material reunido na apuração, o acordo previa pagamento de R$ 129 milhões em três anos. Em nota, o escritório informou que prestou serviços ao banco, mas afirmou que não o representou no Supremo.

De outro lado, reportagens indicaram a existência de mensagens enviadas por Vorcaro no dia de sua prisão, em novembro. De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, o conteúdo teria sido endereçado a Moraes. O ministro negou ser o destinatário das mensagens.

O que emerge desse conjunto de informações é a imagem de um banqueiro que buscou construir proteção simultânea em várias frentes do aparelho de Estado.

Luxo, eventos e influência política

Documentos analisados pela Reuters indicam que, mesmo quando o Banco Master já enfrentava dificuldades para evitar a liquidação, Vorcaro continuava financiando eventos voltados à aproximação com a elite política e institucional do país. Em abril de 2024, ele bancou em Londres um fórum que custou US$ 6 milhões, cerca de R$ 31,56 milhões, e reuniu nomes do Supremo e da Polícia Federal.

O encontro terminou com uma degustação de uísque Macallan estimada em US$ 640 mil, aproximadamente R$ 3,37 milhões. Entre 2024 e abril de 2025, segundo documentos vistos pela agência, Vorcaro também gastou ao menos US$ 120 milhões, cerca de R$ 631,2 milhões, em viagens e festas. A origem desses recursos ainda não foi esclarecida.

Ao mesmo tempo, o banqueiro buscava apoio político para enfrentar o isolamento crescente do banco. Um dos principais articuladores citados nas reportagens é o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, apontado como consultor do Master e responsável por aproximar Vorcaro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo os relatos reunidos, Mantega ajudou a organizar uma reunião, em dezembro de 2024, com o presidente Lula e o então futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Em entrevista ao UOL, Lula confirmou o encontro e afirmou ter deixado claro a Vorcaro que não haveria interferência política no caso do banco, apenas "uma investigação técnica conduzida pelo Banco Central".

Congresso entra no radar

No Congresso, a apreensão é ainda maior porque mensagens e relatos mencionam encontros com os presidentes das duas Casas. O presidente da Câmara, Hugo Motta, aparece em referência a um jantar na residência oficial. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é citado em relatos sobre uma reunião que teria ocorrido na residência oficial da Casa.

Segundo informações apuradas pela Gazeta do Povo, um aliado político de Alcolumbre indicado para gerir um fundo de previdência do Amapá foi preso na investigação do Banco Master. O senador negou ter feito a indicação. O episódio se torna ainda mais delicado porque o mesmo fundo, a Amprev, aplicou R$ 400 milhões em títulos do banco, e o irmão de Alcolumbre é citado como conselheiro do órgão.

Mensagens citam Ciro Nogueira

O nome de Ciro Nogueira também aparece com frequência nas mensagens citadas pela imprensa. Segundo esse material, Vorcaro o chamava de "grande amigo" e comemorou uma proposta legislativa do senador que ampliaria a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos para bancos com problemas de caixa.

Em uma das mensagens, o banqueiro escreveu literalmente: "Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro! Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco".

Ciro afirmou que conversa com centenas de pessoas e negou ter mantido qualquer conduta inadequada em relação ao caso.

Por que o caso pode virar um terremoto político

O que torna o escândalo do Banco Master tão grave é que ele não se limita a suspeitas de fraude financeira. O caso toca áreas extremamente sensíveis do sistema político e institucional brasileiro: possível tráfico de influência, contratação de parentes e escritórios ligados a autoridades, circulação de dinheiro em consultorias, uso de relações institucionais para pressionar decisões regulatórias e atuação paralela para tentar salvar um banco em crise.

A própria trajetória do Banco Master ajuda a explicar a dimensão do problema. A instituição cresceu aceleradamente depois que Vorcaro comprou um banco em dificuldades e o rebatizou, em 2021. Seu modelo de negócios passou a chamar atenção por oferecer títulos com retorno acima da média, ao mesmo tempo em que investia em ativos de alto risco, como precatórios e créditos judiciais contra o Estado.

A cobertura do Fundo Garantidor de Créditos ajudava a atrair investidores, mas a situação mudou quando o Banco Central endureceu as regras de capital em 2023. A partir daí, o Banco Master entrou em crise de liquidez.

Em depoimento, o servidor do Banco Central Ailton de Aquino Santos afirmou que, para um banco com R$ 80 bilhões em ativos, o esperado seria manter entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões em liquidez em títulos desimpedidos. Segundo ele, ao examinar as contas da instituição em 2024, os reguladores encontraram apenas R$ 4 milhões em caixa.

Celulares apreendidos e mensagens aprofundam suspeitas

Foi nesse contexto que Vorcaro tentou levantar recursos em fundos de pensão de servidores, articulou saídas no Congresso e buscou vender a instituição a um banco estatal. As mensagens recuperadas pela investigação revelam a tensão daqueles dias.

Em julho, ao conversar com a então namorada, Vorcaro comparou o ambiente bancário a uma organização criminosa e escreveu: "esse negócio de banco (...) é igual à máfia".

Em outro momento, os investigadores localizaram conversas que sugerem um plano para intimidar pessoas vistas por ele como adversárias, entre elas um jornalista, com a ajuda de um associado apelidado de "Sicario".

A defesa do banqueiro nega irregularidades, fraude, intimidação de jornalistas, cooptação de agentes públicos ou interferência nas investigações.

Na véspera do colapso do Banco Master, o material apreendido também aponta para contatos de emergência. Em uma das mensagens, Vorcaro pergunta: "Conseguiu ter notícia ou bloquear?"

Essa frase passou a ser vista, em Brasília, como um retrato do que mais assusta autoridades: a suspeita de que, nos bastidores, o banqueiro tentava ativar sua rede de relações para impedir sua prisão, a liquidação do banco ou o avanço das apurações.

Escândalo ameaça atingir o coração da República

É justamente esse ponto que transforma o caso do Banco Master em um risco político de primeira grandeza. Quanto mais as investigações avançam, mais difícil se torna sustentar a tese de que se trata de um episódio restrito ao mercado financeiro.

O que surge é a figura de um banqueiro que transformou a proximidade com o poder em instrumento de sobrevivência empresarial e que agora pode arrastar para o centro da crise nomes do Judiciário, do Legislativo e do Executivo.

Em Brasília, o temor não decorre apenas daquilo que já veio a público. Ele se alimenta, sobretudo, do que ainda pode surgir dos celulares apreendidos, dos depoimentos pendentes e de eventual delação. Se esse material confirmar que a rede de Vorcaro não era apenas social ou institucional, mas funcionava como mecanismo de proteção e influência, o escândalo do Banco Master poderá reordenar disputas entre os Três Poderes, ampliar o desgaste de autoridades e abrir uma nova frente de crise no coração da República.