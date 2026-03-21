Gilmar critica fundamentos de Mendonça em prisão de Vorcaro e associa argumentos a abusos da Lava Jato

247 – O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para manter a decisão de André Mendonça que determinou a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, mas fez duras ressalvas à fundamentação adotada pelo relator. Em voto vogal, Gilmar advertiu que expressões como “necessidade de pacificação social” e “resposta célere do sistema de Justiça a um delito de elevadíssima repercussão social” são fórmulas excessivamente abertas, sujeitas a abusos e distorções.

As informações foram publicadas pelo portal Metrópoles, em reportagem da coluna de Manoela Alcântara, e revelam que, embora tenha acompanhado o relator no mérito, Gilmar procurou marcar distância da justificativa usada para sustentar a prisão preventiva de Vorcaro.

Ao expor sua posição, o decano do STF fez uma associação direta com práticas que marcaram a operação Lava Jato e que, posteriormente, foram alvo de fortes questionamentos jurídicos e institucionais. Em um dos trechos mais contundentes de seu voto, Gilmar escreveu: “Afinal, em um passado recente, essas mesmas fórmulas foram indevidamente invocadas pela força-tarefa da Lava Jato para justificar os mais variados abusos e arbitrariedades contra aqueles que, ao talante dos investigadores, eram escolhidos como alvos de persecução penal ancorada em razões políticas e ideológicas”.

A manifestação do ministro reforça uma crítica que ele vem sustentando há anos sobre os efeitos produzidos por fundamentações genéricas em processos penais de grande repercussão. Para Gilmar, o problema não está apenas no resultado da decisão, mas no caminho argumentativo utilizado para justificá-la. Ao recorrer a conceitos amplos e subjetivos, advertiu o ministro, o Judiciário corre o risco de reeditar práticas que já deixaram marcas profundas no sistema de Justiça brasileiro.

No mesmo voto, Gilmar aprofundou essa crítica ao mencionar diretamente os desdobramentos da Vaza Jato e os danos institucionais produzidos por excessos cometidos em nome de um suposto combate exemplar à corrupção. Segundo ele, “Trata-se de um mau vezo que conduziu não apenas a atentados contra regras elementares do processo penal, mas que também deixou marcas indeléveis no nosso sistema de Justiça. Tudo a partir dos inúmeros abusos revelados pela tal Vaza Jato, que, ao escancararem que juízes e procuradores se desviaram da lei em nome de um messianismo punitivista, conduziram a uma enxurrada de nulidades e, portanto, ao desperdício de investigações e decisões proferidas pela Justiça Federal de Curitiba”.

Apesar do tom crítico, Gilmar decidiu acompanhar André Mendonça no entendimento de que, no caso concreto, há elementos para a manutenção da prisão de Daniel Vorcaro e dos demais alvos da operação da Polícia Federal. Ainda assim, registrou expressamente sua discordância em relação à forma como a decisão foi fundamentada.

Nesse ponto, o ministro fez questão de delimitar sua posição de maneira precisa. Em outro trecho do voto, afirmou que “guarda reservas quanto ao uso de conceitos elásticos e juízos morais, como ‘confiança social na Justiça’, ‘pacificação social’ e ‘resposta célere do sistema de Justiça’, como atalhos argumentativos para fundamentar a prisão preventiva”. A observação indica que, para Gilmar, a preservação das garantias processuais exige que decisões dessa natureza estejam apoiadas em fundamentos objetivos, concretos e juridicamente consistentes, e não em expressões de forte apelo retórico.

Com o voto do decano, o placar na Turma chegou a 4 a 0 pela manutenção da decisão de Mendonça. O ministro Dias Toffoli não participou do julgamento, por ter se declarado suspeito por motivo de foro íntimo. Segundo a reportagem, essa suspeição alcança todos os processos relacionados ao Banco Master.

O caso envolve a terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 4 de março pela Polícia Federal. Daniel Vorcaro é investigado por supostos crimes financeiros. De acordo com as apurações mencionadas no processo, há suspeitas de pagamentos indevidos a agentes públicos e também de participação em uma estrutura que a PF classifica como “milícia privada”, voltada ao monitoramento de autoridades e jornalistas.

A composição da Turma responsável pelo julgamento inclui, além de André Mendonça e Gilmar Mendes, os ministros Nunes Marques, Luiz Fux e Dias Toffoli. Com a saída de Toffoli por suspeição, os demais magistrados formaram maioria para confirmar a prisão.

O voto de Gilmar, porém, introduz um elemento político e jurídico relevante no julgamento. Embora não tenha alterado o resultado da votação, o ministro deixou um recado claro sobre os limites da fundamentação judicial em medidas cautelares extremas, como a prisão preventiva. Ao remeter à Lava Jato, ele recoloca no centro do debate a necessidade de vigilância permanente contra justificativas vagas, capazes de abrir espaço para arbitrariedades.

A advertência ganha peso especial por partir de um dos ministros mais influentes da Corte e por tocar em uma memória ainda recente do Judiciário brasileiro: a de um período em que expressões de forte apelo moral e social foram usadas para legitimar práticas posteriormente consideradas abusivas. Nesse sentido, o voto de Gilmar não se limita ao caso Vorcaro. Ele também funciona como um alerta institucional sobre o risco de repetição de métodos que já comprometeram a credibilidade do sistema de Justiça.

Assim, ainda que o STF tenha mantido a prisão do banqueiro, o julgamento também expôs um embate mais amplo sobre a linguagem e os limites do poder punitivo. De um lado, a maioria confirmou a medida cautelar. De outro, Gilmar Mendes registrou que o combate a crimes graves não pode ser sustentado por categorias argumentativas imprecisas, especialmente quando a experiência recente do país mostrou como esse tipo de expediente pode servir de atalho para abusos.