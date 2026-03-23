Tarcísio confirma manutenção de vice na chapa para 2026 em SP

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), informou nesta segunda-feira (23) ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que pretende manter o atual vice-governador, Felício Ramuth (PSD), na chapa para a disputa pela reeleição em 2026. A decisão ocorre em meio a negociações políticas envolvendo partidos aliados e a definição de espaços na futura composição eleitoral.

A informação foi divulgada pela CNN Brasil. Segundo a reportagem, o anúncio oficial ainda depende de uma reunião entre Tarcísio e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que também ocupa o cargo de secretário estadual de Governo. O encontro deve ocorrer ainda nesta semana e será fundamental para ajustar divergências recentes entre os dois e discutir a saída de Kassab da função no governo paulista.

Além da manutenção de Ramuth como vice, a articulação política envolve demandas do PL. De acordo com fontes, Valdemar Costa Neto teria solicitado uma contrapartida ao governador, com o objetivo de garantir espaço para o partido na chapa majoritária. A principal expectativa é que o PL indique um candidato ao Senado.

Nesse contexto, o nome do deputado estadual André do Prado, atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, surge como possível indicado. Próximo a Valdemar, ele é visto como uma opção viável dentro do partido. No entanto, a definição do candidato ao Senado ainda depende do aval do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.