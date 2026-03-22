PL vai insistir em convite a Tarcísio de Freitas para deixar Republicanos, diz Valdemar

247 - O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, confirmou que se reunirá nesta segunda-feira (23) com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para reforçar o convite para que ele deixe o Republicanos e se filie ao partido de Jair Bolsonaro. "Se eu fosse ele, pensaria bem. Ele perdeu quase um milhão de votos porque não estava no PL na eleição (de 2022). E a culpa foi nossa porque a gente colocou ele no Republicanos porque sabia que ele não se elegeria", disse Valdemar. As informações são do SBT News.

O presidente do PL afirmou que a iniciativa visa permitir que o partido participe da campanha de reeleição de Tarcísio ao governo paulista ainda neste ciclo eleitoral, mas indicou que a filiação poderia ocorrer apenas para as eleições de 2030, em razão da parceria atual com o Republicanos. O dirigente também afirmou que o próprio governador teria manifestado interesse em se filiar ao partido em outra ocasião.

"O Tarcísio já falou várias vezes para mim que, se fosse candidato à presidência da República, viria para o PL. Eu vou conversar isso com ele nesta semana. Ele já falou isso na frente de cinco governadores", declarou.

O interesse do PL se estende a outros políticos do Republicanos em diversos estados, incluindo os senadores Cleitinho (Minas Gerais) e Damares Alves (Distrito Federal). "Damares é uma craque, também queria que ela viesse para a gente. Ela é mais nossa do que deles. Quem elegeu ela foi a Michelle", comentou Valdemar.

Procurado, Tarcísio de Freitas respondeu de forma direta: "não sairei do Republicanos". Outros integrantes do partido, falando sob reserva, atribuíram o convite ao estilo do presidente nacional do PL, chamando-o de "falastrão" e sugerindo que seria mais fácil se ele se incorporasse ao Republicanos.