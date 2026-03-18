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      Após fala de Valdemar, Pedro Rousseff aciona PGR por possível interferência de Trump na eleição brasileira

      Representação questiona apoio estrangeiro citado por dirigente do PL

      Após fala de Valdemar, Pedro Rousseff aciona PGR por possível interferência de Trump na eleição brasileira (Foto: Cristina Medeiros/CMBH)

      247 - O vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff protocolou nesta quarta-feira (18) uma representação junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitando a abertura de investigação sobre uma possível interferência estrangeira no processo eleitoral brasileiro. A medida foi motivada por declarações do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, a respeito de apoio internacional a uma eventual candidatura presidencial em 2026.

      A iniciativa busca esclarecer o alcance e a natureza do apoio mencionado por Valdemar, que afirmou esperar respaldo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à possível candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Para o parlamentar, a declaração levanta questionamentos relevantes sobre eventuais articulações externas envolvendo o cenário político nacional.

      Na representação, Rousseff sustenta que a Constituição Federal proíbe partidos políticos de receber recursos ou se submeter à influência de governos estrangeiros. A mesma vedação está prevista na legislação eleitoral e na lei dos partidos políticos, o que, segundo ele, reforça a necessidade de apuração.

      O vereador defende que as declarações justificam uma atuação preventiva do Ministério Público Eleitoral, com o objetivo de verificar se houve tentativa de interferência externa capaz de comprometer a igualdade de condições entre os candidatos.

      “É um absurdo o presidente nacional de um partido que vai disputar a Presidência assumir, assim, na cara dura, que espera apoio do Trump. Isso é gravíssimo. São uns entreguistas que querem vender o Brasil a preço de banana. Se houver interferência estrangeira, tem que cassar antes de conseguirem”, afirmou.

      No pedido encaminhado à PGR, Rousseff solicita a instauração de procedimento investigatório, a oitiva de Valdemar Costa Neto para esclarecimentos e a adoção de providências caso sejam identificados indícios de irregularidades.

      Entre as possíveis consequências previstas na legislação eleitoral estão sanções financeiras aos partidos e, em situações mais graves, o cancelamento do registro partidário, caso se comprove subordinação a interesses de governos estrangeiros.

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