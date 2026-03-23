Lula confirma saída de Camilo Santana do MEC e sinaliza saída de Rui Costa

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (23) que o ministro da Educação, Camilo Santana, deixará o cargo para se dedicar à campanha eleitoral em nível estadual. A declaração, segundo a Sputnik Brasil, foi feita durante a 2ª edição do Selo Alfabetização, realizada em Brasília, mas o presidente não detalhou qual função o ministro exercerá no pleito nem quem deverá assumir a pasta.

No evento promovido pelo Ministério da Educação (MEC), Lula destacou que a decisão foi tomada pelo próprio ministro. “Ele [Camilo Santana] está pedindo para sair, porque tem campanha eleitoral. Ele, embora não seja candidato, quer participar”, afirmou.

Reconhecimento a estados e municípios

A cerimônia reconheceu 4.710 municípios e 18 estados pelo desempenho nas políticas de alfabetização. Durante o evento, o presidente também sinalizou que o governo deve passar por uma série de mudanças ministeriais.

Nesta linha, Lula indicou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, poderá deixar o cargo. Já a ministra da Cultura, Margareth Menezes, deve permanecer à frente da pasta. O presidente afirmou ainda que o governo entra em uma nova etapa e que “não precisa mais "entregar nada”. “Agora é só cumprir o que já foi aprovado”, completou.

Pacto federativo e cooperação

Ao comentar a articulação entre os entes federativos, Lula ressaltou a necessidade de cooperação entre União, estados e municípios. “O presidente não governa sem governadores e prefeitos, o governador não governa sem prefeitos, e o prefeito não governa sem governadores e o presidente”, disse.

Avanços na alfabetização

Na área educacional, o presidente destacou o avanço das metas de alfabetização no país. Segundo ele, o Brasil já atingiu 60% de crianças alfabetizadas em apenas dois anos. A meta do governo é alcançar 80% até o fim do segundo ano do ensino fundamental antes de 2030. Lula afirmou que, mantido o ritmo atual, esse objetivo pode ser antecipado para o próximo ano.

Expansão do ensino técnico

O presidente também anunciou a ampliação do ensino técnico, com a previsão de entrega de 782 escolas técnicas em menos de 15 anos. Para Lula, esse será um dos principais legados da atual gestão. “É esse legado que é importante deixar neste país”, afirmou.