Marina Silva deve voltar ao PT e disputar o Senado por São Paulo

247 - O PT trata como certa a volta de Marina Silva ao partido e já trabalha com a perspectiva de lançá-la ao Senado por São Paulo, em uma composição política com Simone Tebet (PSB), na chapa encabeçada pelo ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A informação foi confirmada, segundo o jornalista Lauro Jardim, de O Globo, por um dirigente petista que afirmou que “falta só encontrar uma data na agenda do Lula para ter uma cerimônia de aperto de mãos.”

A articulação marca o retorno de Marina Silva ao PT, legenda da qual se desligou em 2009. O movimento, se confirmado, recoloca a ministra em uma posição central na estratégia eleitoral petista em São Paulo.

Nos bastidores, a previsão é de que a candidatura ao Senado seja construída em aliança com Simone Tebet, formando uma dobradinha no estado.