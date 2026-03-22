Marina Silva tem aumento de pressão e enjoo na abertura da COP15 e recebe atendimento médico

247 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), passou mal durante a abertura da COP15, realizada no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande. De acordo com a assessoria, a ministra apresentou aumento da pressão arterial e episódios de enjoo. Ela foi atendida pela equipe médica da Presidência e pelo SAMU, e, segundo a equipe, passa bem, informa a CNN Brasil.

Após receber atendimento, Marina Silva retornou ao evento e realizou seu discurso. O mal-estar foi associado ao ambiente abafado, com temperatura de 32°C no local. Em razão do episódio, a ministra não participou da foto oficial ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente do Paraguai, Santiago Peña.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara (PSOL), não participou da cerimônia por estar internada em São Paulo com suspeita de infecção. O presidente Lula participa da COP15 acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e das ministras Simone Tebet e Luciana Santos, além de outras autoridades.