Tebet, Derrite e Marina lideram corrida ao Senado em SP, diz Real Time Big Data

247 - A corrida por uma vaga no Senado Federal representando o estado de São Paulo apresenta um quadro competitivo e pulverizado entre diferentes lideranças políticas, segundo novos cenários eleitorais divulgados nesta segunda-feira (9). O levantamento mostra que nomes ligados ao governo federal e à direita paulista aparecem entre os principais postulantes, com margens de diferença reduzidas.

De acordo com pesquisa do instituto Real Time Big Data, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), o deputado federal Guilherme Derrite (PP) e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), surgem na liderança em diferentes simulações para a disputa ao Senado.

No primeiro cenário testado, os três aparecem tecnicamente empatados. Tebet registra 16% das intenções de voto, enquanto Derrite e Marina alcançam 15% cada. Em seguida aparecem o deputado federal Ricardo Salles (Novo), com 12%, o vice-prefeito da capital paulista, coronel Mello Araújo (PL), com 11%, e o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade), que soma 6%. Nesse quadro, votos brancos e nulos chegam a 12%, enquanto 13% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Tebet mantém vantagem em vários cenários testados

Na segunda simulação apresentada pelo instituto, Simone Tebet amplia a dianteira e alcança 20% das intenções de voto. Marina Silva aparece em seguida com 17%, enquanto Guilherme Derrite registra 16%. O ex-governador paulista Rodrigo Garcia, atualmente sem partido, surge com 14%, e Paulinho da Força marca 8%. Nesse cenário, votos nulos ou brancos somam 12%, e 13% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam.

O terceiro cenário mantém a ministra do Planejamento numericamente à frente, com 19%. Derrite e Marina aparecem empatados com 18% cada. O deputado federal Mário Frias (PL) registra 12%, e Paulinho da Força soma 8%. Brancos e nulos chegam a 12%, enquanto 13% não souberam responder.

Na quarta simulação, sem a presença de Derrite, Tebet aparece com 20% das intenções de voto, seguida de Marina Silva com 19%. Rodrigo Garcia registra 14%, Mário Frias aparece com 10% e Paulinho da Força soma 7%. Nesse cenário, 13% declararam voto branco ou nulo e 17% disseram não saber em quem votar.

Outras simulações mantêm Simone Tebet na dianteira ou entre os principais nomes. No quinto cenário, ela registra 20%, enquanto Marina Silva tem 18% e Rodrigo Garcia aparece com 14%. Coronel Mello Araújo soma 12% e Paulinho da Força, 8%. Nulos e brancos chegam a 13%, e 15% não souberam responder.

No sexto cenário, Tebet permanece com 20%, seguida por Marina Silva com 18%. Ricardo Salles aparece com 14%, Rodrigo Garcia com 13% e Paulinho da Força com 7%. Votos nulos e brancos somam 12%, e 16% dos entrevistados não souberam responder.

Haddad lidera quando é incluído nas simulações

O instituto também testou cenários com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Na sétima simulação, ele aparece na liderança com 24% das intenções de voto. Marina Silva surge em segundo lugar com 18%, seguida por Rodrigo Garcia com 13%, coronel Mello Araújo com 12% e Paulinho da Força com 8%. Votos brancos e nulos totalizam 12%, enquanto 13% não souberam responder.

No oitavo cenário, Haddad registra 23%, Marina Silva aparece com 18% e Guilherme Derrite com 17%. Mello Araújo tem 13% e Paulinho da Força soma 8%. Nesse quadro, 11% declaram voto branco ou nulo e 10% não souberam responder.

A nona simulação mostra Haddad com 20%, seguido por Derrite e Marina Silva empatados com 16%. Ricardo Salles registra 12%, Mello Araújo tem 11% e Paulinho da Força soma 7%. Votos nulos e brancos são 8%, enquanto 10% dos entrevistados não souberam responder.

No décimo e último cenário apresentado pelo instituto, Haddad aparece com 21%, seguido por Derrite com 16% e Marina Silva com 15%. Ricardo Salles tem 13%, Mário Frias aparece com 11% e Paulinho da Força registra 7%. Nesse caso, 8% declararam voto branco ou nulo e 9% não souberam responder.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2 mil eleitores entre os dias 6 e 7 de março, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.