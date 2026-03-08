Tarcísio lidera no 1º turno e vence Haddad e Alckmin no 2º, aponta Datafolha

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece como líder isolado nas intenções de voto para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em todos os cenários testados por uma nova pesquisa do instituto Datafolha. O levantamento indica que o atual governador supera a marca de 40% das preferências no primeiro turno e também venceria eventuais confrontos no segundo turno, segundo a Folha de São Paulo.

Cenários do primeiro turno

No principal cenário estimulado, quando os nomes dos possíveis candidatos são apresentados aos entrevistados, Tarcísio registra 44% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), com 31%. Na sequência surgem o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil), ambos com 5%, além do comentarista Felipe D’Avila (Novo), com 3%.

Os dados mostram variações de apoio entre diferentes segmentos do eleitorado. O atual governador tem maior desempenho entre homens (49%), eleitores com 60 anos ou mais (52%) e entre evangélicos (54%). Haddad, por sua vez, apresenta melhor desempenho entre mulheres (34%), católicos (32%) e funcionários públicos (48%).

A pesquisa também indica diferenças regionais. No interior paulista, Tarcísio alcança 47% das intenções de voto, enquanto Haddad registra 28%, uma vantagem de 19 pontos percentuais. Já na Região Metropolitana de São Paulo, a disputa aparece mais equilibrada, com 40% para Tarcísio e 34% para Haddad.

Outros cenários testados

O Datafolha também simulou disputas com diferentes candidatos ligados ao campo político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ainda não definiu quem representará o grupo na eleição estadual.

Em um cenário no qual Haddad é substituído pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Tarcísio lidera com 46%, enquanto Alckmin aparece com 26%. Paulo Serra tem 6%, Kim Kataguiri 5% e Felipe D’Avila 3%.

Quando o ministro Márcio França (PSB) é incluído na disputa, Tarcísio registra 44%, seguido por Haddad com 28% e França com 5%. Kataguiri e Serra aparecem com 4% cada, enquanto D’Avila tem 2%.

Em outro cenário, com a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), o atual governador amplia a vantagem e alcança 49% das intenções de voto. Tebet aparece em segundo lugar, com 19%, seguida por Serra (7%), Kataguiri (4%) e D’Avila (3%).

Simulações de segundo turno

Nos confrontos diretos projetados para um eventual segundo turno, Tarcísio também aparece à frente em todos os cenários avaliados.

Contra Haddad, o governador venceria por 52% a 37%. Na disputa com Alckmin, a vantagem seria de 50% a 39%. Em um confronto com Márcio França, o resultado seria de 60% a 22%. Já contra Simone Tebet, Tarcísio teria 58%, contra 28% da ministra.

A vantagem do governador é mais expressiva entre homens, eleitores com renda familiar superior a dez salários mínimos, moradores do interior paulista e evangélicos.

Conhecimento dos candidatos

O levantamento também mediu o grau de conhecimento dos possíveis candidatos. O vice-presidente Geraldo Alckmin é o nome mais conhecido entre os entrevistados: 54% afirmam conhecê-lo bem. Haddad aparece logo atrás, com 50%, enquanto Tarcísio é reconhecido por 47% dos eleitores. Simone Tebet registra 22% nesse indicador.

Na pergunta espontânea — quando nenhum nome é apresentado — a maioria dos entrevistados ainda não definiu seu voto: 59% afirmaram não saber em quem votar. Mesmo assim, Tarcísio foi o mais lembrado, com 22% das citações, além de 3% que mencionaram “o atual governador”. Haddad aparece com 2%.

Índice de rejeição

O Datafolha também investigou a rejeição dos possíveis candidatos. Haddad lidera nesse quesito, com 38% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum no primeiro turno. Em seguida aparecem Alckmin (29%), Tebet (27%), Kataguiri (25%) e Tarcísio (24%).

Márcio França tem 20% de rejeição, Paulo Serra 19% e Felipe D’Avila 18%. Outros 3% disseram rejeitar todos os candidatos, enquanto 3% afirmaram que votariam em qualquer um deles e 3% não souberam responder.

O estudo foi realizado entre os dias 3 e 5 de março, com 1.608 entrevistas em 71 municípios paulistas. A pesquisa ouviu eleitores a partir de 16 anos e apresenta margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números BR-06798/2026 e SP-04136/2026.