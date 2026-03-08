Datafolha: 71% consideraram inadequada homenagem a Lula na Sapucaí

247 - Pesquisa do instituto Datafolha revelou que a homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizada pela escola de samba Acadêmicos de Niterói durante o carnaval foi considerada inadequada por 71% dos eleitores brasileiros. O levantamento aponta ainda que 25% dos entrevistados avaliaram a homenagem como adequada, enquanto 4% disseram não saber opinar.

A sondagem ocorreu após o desfile da agremiação carioca na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, que apresentou o enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A escola levou para a avenida uma narrativa que retratava a trajetória política e pessoal do atual presidente, desde a infância pobre em Pernambuco até sua projeção internacional.

O samba-enredo descrevia o percurso de Lula até chegar à Presidência da República e destacava sua ascensão como liderança política global. A composição foi assinada por nove autores, entre eles nomes conhecidos do universo do samba, como Teresa Cristina, Paulo César Feital e André Diniz.

O desfile também trouxe referências a adversários políticos do presidente. Alegorias e elementos cênicos faziam menção indireta a Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), sem citá-los explicitamente. Além disso, algumas alas apresentaram críticas a setores da direita brasileira.

Um dos momentos que chamou atenção foi a ala intitulada “neoconservadores em conserva”. Na apresentação, integrantes apareciam caracterizados como famílias dentro de latas, algumas decoradas com símbolos religiosos, em uma representação crítica associada a correntes conservadoras.

Antes do desfile, o tema gerou controvérsias e chegou a ser questionado judicialmente. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisou pedidos para impedir a apresentação sob a alegação de que o enredo poderia configurar propaganda eleitoral antecipada.

Por unanimidade, os ministros decidiram rejeitar as solicitações. O entendimento do tribunal foi de que impedir o desfile antes de sua realização poderia representar censura prévia. Ao mesmo tempo, os magistrados ressaltaram que eventuais irregularidades eleitorais poderiam ser analisadas posteriormente, caso fossem identificadas durante a apresentação.

A pesquisa do Datafolha foi realizada presencialmente entre os dias 3 e 5 de março. Ao todo, 2.004 pessoas com 16 anos ou mais foram entrevistadas em 137 municípios do país. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03715/2026.