Governo Lula vê disputa polarizada após Datafolha e aposta em entregas para reagir

247 – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já trabalhava com a expectativa de um cenário mais apertado na disputa eleitoral de 2026 e recebeu sem grande surpresa a nova pesquisa Datafolha divulgada no sábado, 7 de março. Segundo informações publicadas pelo jornal Valor, integrantes do Palácio do Planalto avaliam que o levantamento reforça a tendência de uma eleição fortemente polarizada entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), hoje visto como o nome mais competitivo do campo da oposição.

O diagnóstico dentro do governo é que a reação precisa passar menos por alarmismo e mais por reorganização política e comunicacional. A leitura de auxiliares do presidente é que o cenário ainda está em aberto, mas exige uma ofensiva clara para apresentar ao eleitorado os resultados da atual gestão, sobretudo em temas econômicos e sociais, que o núcleo político considera centrais para a reversão do desgaste registrado nas pesquisas.

De acordo com o Datafolha, Lula aparece com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno, abaixo dos 51% registrados em dezembro. Já Flávio Bolsonaro foi de 38% para 43%, reduzindo a distância entre ambos para três pontos percentuais. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o quadro é interpretado como de empate técnico.

Alerta já havia sido aceso no Planalto

Embora o resultado seja visto como pouco favorável ao presidente, a avaliação predominante no governo é que os sinais de aperto já vinham sendo emitidos por outros levantamentos recentes. Como relatado anteriormente pelo Valor, o Planalto entrou em estado de atenção desde o fim de fevereiro, quando pesquisa da AtlasIntel já indicava empate entre Lula e Flávio Bolsonaro em uma simulação de segundo turno.

Naquele momento, integrantes do governo reconheciam que não esperavam uma disputa tão encurtada tão cedo no calendário eleitoral. O entendimento era de que o governo precisaria recalibrar sua comunicação para responder a pontos sensíveis que vêm afetando a imagem presidencial, especialmente os temas de corrupção e segurança pública.

Agora, com a nova rodada do Datafolha, a percepção se consolidou. Um auxiliar de Lula resumiu a posição do entorno presidencial ao afirmar: “Uma eleição não se ganha nem se perde na véspera”. A frase traduz a tentativa de manter o controle político diante de uma conjuntura adversa, mas sem ignorar a gravidade do sinal emitido pelas pesquisas.

Comunicação segue no centro do problema

Nos bastidores, integrantes da equipe petista admitem que o governo continua enfrentando dificuldades para consolidar politicamente suas ações. A avaliação interna é que há resultados concretos em diversas áreas, mas esses avanços não estão sendo convertidos, na mesma proporção, em aumento de aprovação ou em fortalecimento da imagem do presidente.

Esse diagnóstico não é novo. Desde fevereiro, o próprio governo já apontava a comunicação como um de seus principais gargalos. A crítica recorrente dentro do Planalto é que a gestão ainda não conseguiu organizar uma narrativa eficaz que associe suas políticas públicas ao cotidiano da população, nem responder com a mesma intensidade às ofensivas da oposição e da extrema direita.

No núcleo governista, há o entendimento de que apenas entregar políticas públicas não basta. Será necessário comunicar melhor, disputar interpretação e fazer com que o eleitorado perceba que determinados indicadores positivos da economia e do mercado de trabalho estão diretamente relacionados às escolhas do atual governo.

Corrupção e segurança pública pressionam a imagem do governo

Entre os temas que mais preocupam aliados do presidente, estão justamente aqueles que historicamente produzem maior desgaste para administrações petistas: corrupção e segurança pública. Segundo a avaliação de integrantes do governo, investigações e operações deflagradas durante o atual mandato acabaram gerando ruído político, sobretudo porque parte do eleitorado pode não distinguir entre o surgimento dos escândalos e o esforço institucional de combatê-los.

É nesse contexto que o Planalto observa com preocupação a repercussão de casos como a Operação Carbono Oculto, que investigou o envolvimento do Primeiro Comando da Capital (PCC) em fraudes no setor de combustíveis, além das irregularidades em descontos associativos aplicados sobre benefícios do INSS. No entendimento de aliados de Lula, faltou contextualização pública para mostrar que as irregularidades vieram à tona justamente porque estavam sendo investigadas e enfrentadas.

A interpretação predominante no governo é que, sem uma estratégia de comunicação mais eficiente, parte da sociedade pode associar automaticamente esses episódios à atual gestão, e não ao processo de apuração e desmonte de esquemas ilícitos. Por isso, auxiliares defendem que o Executivo passe a enfatizar com mais clareza o papel do Estado no combate às fraudes e na responsabilização de envolvidos.

Na área de segurança pública, a apreensão é ainda maior. Integrantes do governo tratam o tema como um dos principais pontos vulneráveis do campo progressista. Internamente, a segurança é descrita como um “calcanhar de Aquiles” de governos petistas, o que amplia a pressão para que o Planalto assuma maior protagonismo no debate, apresente resultados concretos e deixe de atuar apenas de forma reativa.

Governo tenta reagir com agenda social e econômica

A resposta defendida por setores do governo passa por uma aposta mais contundente nas entregas da gestão Lula. A estratégia é reforçar a divulgação de indicadores econômicos, avanços sociais e medidas de proteção de renda como forma de reconectar o governo com sua base popular e enfrentar a narrativa oposicionista.

Foi exatamente essa linha que o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) procurou adotar ao comentar a divulgação da pesquisa. Para ele, o levantamento ocorre em um ambiente especialmente desfavorável ao presidente, em meio a uma nova ofensiva de desinformação da extrema direita. Em publicação na rede social X, o parlamentar afirmou: “Mesmo assim, Lula continua liderando em todos os cenários de primeiro e segundo turnos. Eles já estão em campanha. Nós vamos começar agora. Vamos falar sobre a vida do povo brasileiro: menor desemprego da série histórica, aumento real do salário mínimo, maior renda média da história, inflação sob controle”.

Na mesma manifestação, Lindbergh também elevou o tom contra o campo bolsonarista e vinculou a disputa eleitoral a projetos antagônicos de país. Segundo ele, “A extrema-direita já começou a mostrar seu verdadeiro plano de destruir a política de valorização do salário mínimo, retirar direitos trabalhistas, atacar aposentados e colocar novamente a economia a serviço dos bancos e dos super-ricos”.

As declarações refletem o movimento em curso dentro do PT e do governo: transformar a disputa eleitoral em um confronto direto entre o legado social de Lula e o programa ultraliberal da extrema direita. O objetivo é recolocar no centro do debate questões como emprego, renda, valorização do salário mínimo e proteção social, e reduzir o espaço da oposição para monopolizar temas como segurança e moralidade pública.

Polarização deve marcar o pleito de 2026

Nos bastidores do Planalto, a convicção é de que o quadro de 2026 tende a ser dominado por uma polarização intensa. A ascensão de Flávio Bolsonaro nas simulações reforça a leitura de que o bolsonarismo mantém capacidade de mobilização e deve tentar transformar a eleição em um plebiscito entre dois projetos antagônicos, repetindo, em nova chave, a lógica da disputa política que marcou o Brasil nos últimos anos.

Ao mesmo tempo, auxiliares de Lula avaliam que a eleição ainda está longe de definição. A aposta do governo é que há tempo para reorganizar a comunicação, apresentar resultados com mais eficiência e recuperar terreno entre eleitores que hoje demonstram insatisfação ou oscilação. A frase do auxiliar presidencial, ao dizer que “Uma eleição não se ganha nem se perde na véspera”, sintetiza esse esforço de resistir à pressão do momento sem subestimar a necessidade de correções imediatas.

O problema central para o governo, portanto, não parece ser apenas o conteúdo da pesquisa, mas aquilo que ela explicita: a disputa já começou de fato no imaginário político nacional, e o campo governista entende que precisará agir rapidamente para evitar que a vantagem simbólica da oposição se consolide em torno dos temas mais sensíveis ao eleitorado.

Diante disso, o Planalto trabalha com uma dupla missão. De um lado, precisa intensificar a exibição de seus feitos administrativos e econômicos. De outro, terá de construir uma narrativa mais firme para mostrar que o combate à corrupção e a resposta ao crime organizado não são passivos do governo, mas parte de uma ação ativa do Estado. É nessa combinação entre entrega concreta e disputa de narrativa que o lulismo aposta para enfrentar uma corrida eleitoral que, desde já, se anuncia dura, polarizada e imprevisível.