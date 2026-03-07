Edinho Silva comenta Datafolha: “demonstra a fotografia de hoje”

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, reagiu com tranquilidade ao resultado da pesquisa eleitoral divulgada neste sábado (7), que aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno presidencial. O levantamento do instituto Datafolha indica Lula com 46% das intenções de voto contra 43% de Flávio.

Em declarações à coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, Edinho avaliou que o resultado da pesquisa representa apenas o momento atual do cenário político e não indica necessariamente uma tendência consolidada para a disputa eleitoral.

Segundo o dirigente petista, o levantamento deve ser interpretado como um retrato circunstancial da conjuntura política. “Demonstra a fotografia de hoje”, afirmou. Para ele, não há indícios de que o quadro apresentado pela pesquisa vá se consolidar ao longo do processo eleitoral.

Edinho argumentou que o ambiente político atual favorece a polarização e intensifica emoções entre os eleitores. Ainda assim, ele sustenta que o desempenho do governo federal poderá influenciar o debate eleitoral. “Não significa que esse quadro vai se consolidar, nada aponta para isso. O ambiente político acirra a polarização, o que move emoções. O governo do presidente Lula tem muito o que mostrar, é o governo mais exitoso do período histórico, são muitas entregas, o Brasil nunca viveu na última década um momento tão favorável”, declarou.

Na avaliação do presidente do PT, a disputa eleitoral tende a se estruturar em torno do confronto entre avaliações racionais do governo e os efeitos políticos da polarização.

“Seria ingenuidade acreditar que ‘bom mocismo do Flávio’ não terá por trás o fascismo do pai, a submissão internacional, a destruição da democracia brasileira, o fim de um Brasil de igualdade de oportunidades, que combata os privilégios. Essa será a grande disputa. A razão será a vitoriosa e o presidente Lula por consequência”, afirmou Edinho.

A pesquisa Datafolha também apontou níveis semelhantes de rejeição entre os dois possíveis candidatos no cenário testado. Segundo o levantamento, Lula registra 46% de rejeição, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 45%.