Por 47 a 15, Psol rejeita federação com o PT

247 - O Diretório Nacional do Psol decidiu neste sábado (7) rejeitar a proposta de criação de uma federação partidária com o PT. Em reunião virtual, a maioria dos dirigentes votou contra a iniciativa, por 47 votos a 15, e reafirmou a manutenção da atual federação do partido com a Rede Sustentabilidade.

A decisão foi divulgada por parlamentares da legenda nas redes sociais após o encontro. A deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS) informou o resultado da votação e defendeu a manutenção da autonomia política da sigla. “Por 47 a 15 votos, a proposta de federação com o PT foi DERROTADA na reunião do Diretório Nacional do Psol. Precisamos sim eleger Lula contra a extrema direita, mas para isso também precisamos de um partido independente que seja radical e não dilua seu programa. Viva o Partido Socialismo e Liberdade!”, escreveu.

A proposta de federação havia sido discutida internamente após convite do presidente nacional do PT, Edinho Silva. O convite foi feito durante uma reunião entre integrantes das executivas nacionais das duas legendas realizada em 25 de abril.

Psol mantém federação com a Rede

Além de rejeitar a nova federação com o PT, o diretório do Psol decidiu reafirmar a aliança já existente com a Rede Sustentabilidade. Segundo o deputado federal Tarcísio Motta (Psol-RJ), a decisão foi aprovada por ampla maioria da direção nacional.

“Com 75% dos votos do diretório nacional, o Psol votou para reafirmar sua federação com a Rede. Seguiremos firmes na luta para reeleger Lula presidente em 2026”, publicou o parlamentar.

A discussão sobre uma possível federação com o PT vinha gerando divergências internas no Psol. Parte da direção e de parlamentares demonstrava resistência à proposta, avaliando que a união poderia reduzir o espaço político do partido em estados com forte presença petista.

Entre os pontos levantados por esse grupo estava a situação eleitoral em São Paulo, onde lideranças históricas do PT tendem a concentrar grande parte das candidaturas competitivas, o que poderia dificultar a projeção de nomes do Psol.

Apoio a Lula nas eleições

Apesar da rejeição à federação com o PT, dirigentes do Psol também destacaram que o partido decidiu apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já no primeiro turno das eleições presidenciais.

A deputada federal Talíria Petrone (Psol-RJ) afirmou que a posição foi aprovada por unanimidade dentro da legenda. “O Psol decidiu, por unanimidade, apoiar Lula no 1º turno das eleições de outubro. As eleições não serão fáceis e precisaremos de força total para reeleger o presidente Lula, barrar o fascismo e fazer avançar um projeto popular! O Psol mais uma vez do lado certo da história!”, declarou.