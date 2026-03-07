Lula e Flávio Bolsonaro também empatam em rejeição, indica Datafolha

247 - A corrida presidencial de 2026 também apresenta equilíbrio quando o assunto é rejeição eleitoral entre os principais nomes da disputa. Pesquisa do instituto Datafolha indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registram índices semelhantes de eleitores que afirmam não votar neles de forma alguma. Lula aparece com 46% de rejeição, enquanto Flávio Bolsonaro tem 45%, segundo a Folha de São Paulo.

O levantamento foi realizado entre os dias 3 e 5 de março e ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e a pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o código BR-03715/2026.

Os números refletem um cenário de forte polarização política, semelhante ao observado nas eleições presidenciais desde 2018. Apesar de liderar as simulações de primeiro turno, Lula carrega um índice elevado de eleitores que afirmam não votar nele sob nenhuma hipótese. O presidente acumula quase três mandatos no comando do país, o que, segundo a pesquisa, contribui para o alto nível de rejeição.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, aparece com percentual semelhante de rejeição mesmo sendo considerado um nome relativamente novo em disputas nacionais de grande porte. O senador chega ao cenário eleitoral com o peso político do sobrenome associado a Jair Bolsonaro (PL), fator que também influencia a percepção de parte do eleitorado.

Além da rejeição, a pesquisa indica que ambos os candidatos são amplamente conhecidos no país. Apenas 1% dos entrevistados afirmaram nunca ter ouvido falar de Lula, enquanto 7% disseram não conhecer Flávio Bolsonaro.

O levantamento também avaliou a rejeição de outros nomes testados para a disputa presidencial. O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), apresenta índice significativamente menor: 19% dos entrevistados dizem que não votariam nele. Ao mesmo tempo, ele possui um grau elevado de desconhecimento entre os eleitores — 38% afirmaram não saber quem ele é.

No campo das intenções de voto, Lula permanece à frente nos cenários de primeiro turno analisados pelo Datafolha. O presidente aparece com índices entre 38% e 39% das preferências. Flávio Bolsonaro surge logo atrás, variando entre 32% e 34% nas simulações.

No cenário considerado mais provável pela pesquisa, Lula registra 38% das intenções de voto, enquanto o senador do PL aparece com 32%. Em seguida vêm Ratinho Jr., com 7%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 4%. Renan Santos (Missão) tem 3% e Aldo Rebelo (DC) aparece com 2%. Entre os entrevistados, 11% afirmam rejeitar todos os candidatos apresentados e 3% dizem não saber em quem votar.

Quando projetado um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o levantamento aponta empate técnico. O presidente aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o senador registra 43%.

O perfil do eleitorado de cada candidato também mantém padrões semelhantes aos observados nas últimas eleições presidenciais. Lula tem desempenho mais forte entre eleitores do Nordeste, católicos, pessoas com menor renda e menor escolaridade. Já Flávio Bolsonaro registra maior apoio entre evangélicos, moradores do Sul e eleitores das regiões Norte e Centro-Oeste.

A pesquisa também aponta fatores políticos e econômicos que compõem o cenário eleitoral atual, como debates envolvendo investigações, disputas institucionais e incertezas na economia. Esses elementos, segundo o levantamento, ajudam a explicar o ambiente de polarização e o equilíbrio observado tanto nas intenções de voto quanto nos índices de rejeição entre os principais nomes da disputa presidencial de 2026.