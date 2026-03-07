Lula lidera entre católicos e Flávio Bolsonaro avança entre evangélicos

247 - Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado (7) aponta diferenças significativas nas intenções de voto para a Presidência da República quando o eleitorado é analisado a partir da religião. O levantamento revela que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apresenta vantagem entre eleitores que se identificam como evangélicos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente entre católicos.

De acordo com reportagem publicada pela revista CartaCapital, os dados mostram que o desempenho eleitoral dos dois políticos varia conforme o segmento religioso. Entre evangélicos, Flávio Bolsonaro alcança cerca de metade das intenções de voto, enquanto Lula registra, no máximo, 23%, dependendo do cenário analisado para o primeiro turno. Nesse grupo específico, a margem de erro é de quatro pontos percentuais.

Já entre os católicos, o quadro se inverte. Lula lidera com 45% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com até 30%. Nesse segmento, a margem de erro estimada pela pesquisa é de três pontos percentuais.

O levantamento também indica que os católicos correspondem a 48% dos entrevistados, enquanto os evangélicos representam 28% da amostra. Segundo o Datafolha, essa distribuição reflete de maneira aproximada a composição religiosa do Brasil apontada pelo Censo de 2022.

Considerando o conjunto do eleitorado, o presidente Lula aparece na liderança em todos os cenários de primeiro turno avaliados pelo instituto, embora com vantagem estreita sobre Flávio Bolsonaro.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre os dois, Lula registra 46% das intenções de voto, contra 43% do senador. No entanto, o resultado configura empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para o cenário geral.