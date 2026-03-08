Lula tem 32% de 'ótimo ou bom' e 40% de 'ruim ou péssimo', indica Datafolha

247 - Pesquisa do instituto Datafolha indica que 40% dos brasileiros avaliam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssimo. Outros 32% classificam a gestão como boa ou ótima, enquanto 26% consideram o desempenho do governo regular. Além disso, 1% dos entrevistados afirmou não saber ou preferiu não responder.

A pesquisa também comparou os resultados com o levantamento anterior do instituto, realizado em dezembro do ano passado. Na ocasião, 37% dos entrevistados avaliavam o governo como ruim ou péssimo.

O percentual de avaliação positiva permaneceu inalterado entre as duas pesquisas, mantendo-se em 32%. Já a parcela que classificava a gestão como regular era maior no estudo anterior, com 30%, indicando poucas mudanças na percepção geral da população.

A pesquisa Datafolha está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-03715/2026. O levantamento foi realizado entre os dias 3 e 5 de março. Ao todo, foram ouvidas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 137 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.