Tarcísio lidera cenários de 1º turno e supera Haddad e Alckmin no 2º, aponta pesquisa Real Time

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece na liderança da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes com 47% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), surge em segundo lugar, com 31%. Os dados são de uma pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (9).

No mesmo cenário analisado pelo instituto, o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) aparece em terceiro lugar, com 8% das intenções de voto. Ele está em empate técnico com o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que registra 7%.

Entre os entrevistados, 4% afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 3% disseram não saber ou preferiram não responder.

Tarcísio já confirmou que pretende disputar a reeleição ao governo paulista. Haddad, por sua vez, ainda não definiu oficialmente sua participação na disputa. O ministro havia indicado no ano passado que deixaria o comando do Ministério da Fazenda, mas continua em negociações com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre seus próximos passos políticos.

Simulações de segundo turno

O instituto também simulou cenários de confronto direto entre possíveis candidatos. Em um eventual segundo turno contra Haddad, Tarcísio venceria com 50% das intenções de voto, enquanto o petista teria 37%. Nesse cenário, 6% declararam voto nulo ou branco e 7% não souberam ou não responderam.

Em uma disputa contra o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o governador alcançaria 48%, contra 39% do adversário. Votos nulos ou brancos somariam 5%, e 8% dos entrevistados não souberam responder.

No cenário com a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), Tarcísio teria 55%, enquanto a ministra registraria 29%. Nulos e brancos atingiriam 7%, e 9% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

Já em uma eventual disputa contra o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), o atual governador também aparece à frente, com 55% das intenções de voto, enquanto França soma 30%. Nesse cenário, 7% indicaram voto nulo ou branco e 8% não souberam ou não responderam.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre os dias 6 e 7 de março por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O estudo foi realizado com recursos do próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-00705/2026.