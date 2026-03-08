Datafolha: Tarcísio tem 45% de 'ótimo ou bom' e 20% de 'ruim ou péssimo'

247 - A avaliação do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo registrou melhora e passou a ser considerada ótima ou boa por 45% dos paulistas, segundo levantamento do instituto Datafolha realizado entre os dias 3 e 5 de março. No levantamento anterior, feito em abril do ano passado, esse índice era de 41%, destaca a Folha de São Paulo.

De acordo com o estudo, 31% dos entrevistados classificam a gestão como regular, percentual ligeiramente inferior ao registrado no levantamento anterior, quando era de 33%. Já os que consideram o governo ruim ou péssimo somam 20%, ante 22% na pesquisa anterior. Outros 4% dos participantes disseram não ter opinião sobre a administração estadual.

O levantamento ouviu 1.608 pessoas com 16 anos ou mais em 71 municípios do estado de São Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números BR-06798/2026 e SP-04136/2026.

A série histórica indica que o atual governador apresenta desempenho igual ou superior ao de alguns antecessores no mesmo período de mandato. Em abril de 2022, João Doria — então no cargo — tinha 23% de avaliação ótima ou boa. Em abril de 2018, Geraldo Alckmin registrava 36%. Já em junho de 2014, também durante gestão de Alckmin, o índice era de 41%.

Apesar disso, a avaliação atual de Tarcísio permanece abaixo de outras gestões em momentos equivalentes. No segundo mandato de Alckmin, em abril de 2006, o índice de ótimo ou bom chegava a 66%. Já em março de 2010, José Serra (PSDB) alcançava 55% nessa mesma categoria.

A pesquisa também aponta diferenças relevantes entre grupos sociais e regiões do estado. A aprovação classificada como ótima ou boa é maior entre homens (49%) do que entre mulheres (42%). O índice também é mais elevado entre pessoas com 60 anos ou mais, que atingem 59%, enquanto entre jovens de 16 a 24 anos o percentual cai para 27%.

Entre os menos escolarizados, 54% avaliam positivamente o governo, ante 43% entre os mais instruídos. No recorte geográfico, moradores do interior demonstram maior aprovação (49%) em comparação aos residentes da Região Metropolitana de São Paulo, onde o índice chega a 41%. No setor profissional, empresários registram a maior taxa de avaliação positiva, com 67%, enquanto entre funcionários públicos o percentual é de 19%.

Já a avaliação negativa — ruim ou péssima — aparece com maior intensidade entre os mais escolarizados, grupo em que atinge 29%, contra 13% entre os menos instruídos. O índice também cresce entre pessoas com renda familiar mensal entre cinco e dez salários mínimos, chegando a 31%, enquanto entre os que recebem até dois salários mínimos é de 17%.

Entre funcionários públicos, a reprovação alcança 41%, em contraste com 7% entre donas de casa. No recorte regional, moradores da Região Metropolitana de São Paulo registram 27% de avaliação negativa, enquanto no interior esse percentual cai para 14%.

O Datafolha também perguntou diretamente se os entrevistados aprovam ou desaprovam o trabalho do governador. Segundo os resultados, 64% afirmaram aprovar a gestão de Tarcísio, número superior aos 61% registrados em abril de 2025. Já a taxa de desaprovação caiu de 33% para 30%, enquanto 6% disseram não saber avaliar.

Outro ponto investigado foi a percepção do eleitorado sobre alianças políticas. A pesquisa indica que 69% dos entrevistados identificam Tarcísio como aliado de Jair Bolsonaro (PL). Por outro lado, 10% o veem como aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um percentual de 1% considera que ele mantém relação com ambos, enquanto 3% afirmam que o governador não é aliado de nenhum dos dois. Outros 17% disseram não saber responder.