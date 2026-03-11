Ala do PT defende Marina como vice de Haddad em São Paulo

247 - Setores do Partido dos Trabalhadores passaram a defender internamente o nome da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), para compor como candidata a vice-governadora na eventual chapa encabeçada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nas eleições de 2026 em São Paulo. As informações são do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Lideranças petistas avaliam que uma chapa formada por Haddad e Marina poderia representar um elemento de renovação política na disputa estadual, agregando maior diversidade e ampliando o alcance eleitoral da candidatura.

Nos bastidores, dirigentes do partido sustentam que a presença da ministra na vice poderia conferir um “ar de novidade” à campanha. Na eleição estadual de 2022, Haddad concorreu ao governo paulista tendo como vice a professora Lúcia França (PSB).

Até o momento, entretanto, o nome de Marina vinha sendo considerado principalmente para disputar uma vaga no Senado Federal na mesma chapa liderada por Haddad — possibilidade que, segundo interlocutores, seria a preferência da ministra.

Nesse cenário de composição política, a outra vaga ao Senado poderia ser ocupada pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Avaliações internas no PT indicam que Tebet teria atualmente maiores chances de vitória em uma disputa senatorial, o que reforça entre alguns dirigentes a proposta de Marina integrar a chapa como vice.

Caso esse arranjo avance, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, poderia disputar a outra vaga ao Senado pela aliança.

A tentativa de aproximar Haddad e Marina em uma chapa majoritária não é inédita. Em 2022, o então candidato ao governo paulista também buscou atrair a ministra para ocupar a vice. Na ocasião, Marina recusou o convite e optou por disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, eleição na qual acabou sendo eleita.

Nos preparativos para a eleição de 2026, Haddad deverá deixar o comando do Ministério da Fazenda nos próximos dias para se dedicar à construção de sua candidatura ao governo de São Paulo. O ministro planeja realizar um evento de despedida do cargo na quinta-feira (19), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.