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      Lula lidera em todos os cenários de 1° e 2° turnos em Minas Gerais, mostra DATATEMPO

      Atual presidente alcança 37,2% no primeiro turno e assegura vantagem sobre Flávio Bolsonaro em todas as simulações de segundo turno no estado

      Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita às obras da Avenida Prefeito Newton Cardoso (antiga Avenida Maracanã). Contagem – MG Fotos: Ricardo Stuckert / PR (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

      247 - Uma pesquisa da Datatempo, divulgada nesta terça-feira (24), aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para a Presidência da República entre os eleitores de Minas Gerais em todos os cenários simulados, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O levantamento foi contratado pela Sempre Editora e ouviu 2.000 eleitores mineiros entre os dias 14 e 18 de março de 2026, com margem de erro de 2,19 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob os códigos MG-06897/2026 e BR-01341/2026.

      Segundo o jornal O Tempo, Lula aparece na liderança do cenário principal com 37,2% das intenções de voto, abrindo uma distância de 8,2 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que registrou 29% da preferência do eleitorado mineiro. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) ficou em terceiro lugar, com 10,8%, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 4,8%. Renan Santos (Missão) e o ex-ministro Aldo Rebelo (DC) aparecem mais distantes, com 1,7% e 0,9%, respectivamente.

      Ratinho Júnior já fora da disputa

      O levantamento foi realizado antes de Ratinho Júnior anunciar sua desistência da candidatura presidencial, comunicada publicamente na segunda-feira (23). A desistência do governador paranaense tende a redistribuir parte do eleitorado que o mencionava nas simulações e pode alterar o equilíbrio dos cenários nas próximas pesquisas.

      Outros cenários do primeiro turno

      Em uma segunda simulação, Lula manteve a liderança com 36,9%, contra 28,9% de Flávio Bolsonaro. Zema avançou nesse cenário para 13,1%, enquanto o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), somou 3,2%. Renan Santos ficou com 1,8% e Aldo Rebelo com 1,6%.

      Num terceiro cenário, o presidente Lula foi citado por 36,2% dos eleitores. Flávio Bolsonaro apareceu em segundo com 27,9%, e Zema subiu para 14%. Renan Santos alcançou 2,1%, enquanto Aldo Rebelo e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), empataram com 1,8% cada.

      Na simulação que incluiu Ciro Gomes, agora filiado ao PSDB, Lula registrou 35,5% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro ficou em segundo com 28,8% e Zema em terceiro com 11,8%. Ciro ocupou a quarta posição, com 6,4%, seguido por Eduardo Leite (2%), Renan Santos (1,4%) e Aldo Rebelo (1,1%).

      Alto índice de indecisos

      Um dado relevante revelado pela pesquisa é o elevado percentual de eleitores que ainda não definiram seu voto: 40% dos mineiros ouvidos pelo levantamento declararam estar indecisos em relação ao candidato à Presidência da República. O número indica que uma fatia expressiva do eleitorado do estado ainda está em aberto e pode ser decisiva na definição dos resultados.

      Segundo turno: Lula vence todos os confrontos

      Nas simulações de segundo turno, Lula mantém a vantagem em todos os confrontos testados. Contra Flávio Bolsonaro, o petista somou 45,7% das intenções de voto, ante 38,6% do senador fluminense — uma diferença de 7,1 pontos percentuais.

      No duelo com Zema, o cenário é mais apertado: Lula aparece com 42,7% contra 41,1% do ex-governador mineiro, dentro, portanto, da margem de erro da pesquisa. Já na simulação contra Ratinho Júnior — realizada antes de sua desistência —, Lula obteve 46,7% das intenções de voto, enquanto o governador paranaense registrou 33,7%, a maior diferença entre todos os confrontos de segundo turno simulados.

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