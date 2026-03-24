Lula lidera em todos os cenários de 1° e 2° turnos em Minas Gerais, mostra DATATEMPO

247 - Uma pesquisa da Datatempo, divulgada nesta terça-feira (24), aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para a Presidência da República entre os eleitores de Minas Gerais em todos os cenários simulados, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O levantamento foi contratado pela Sempre Editora e ouviu 2.000 eleitores mineiros entre os dias 14 e 18 de março de 2026, com margem de erro de 2,19 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada sob os códigos MG-06897/2026 e BR-01341/2026.

Segundo o jornal O Tempo, Lula aparece na liderança do cenário principal com 37,2% das intenções de voto, abrindo uma distância de 8,2 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que registrou 29% da preferência do eleitorado mineiro. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) ficou em terceiro lugar, com 10,8%, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), com 4,8%. Renan Santos (Missão) e o ex-ministro Aldo Rebelo (DC) aparecem mais distantes, com 1,7% e 0,9%, respectivamente.

Ratinho Júnior já fora da disputa

O levantamento foi realizado antes de Ratinho Júnior anunciar sua desistência da candidatura presidencial, comunicada publicamente na segunda-feira (23). A desistência do governador paranaense tende a redistribuir parte do eleitorado que o mencionava nas simulações e pode alterar o equilíbrio dos cenários nas próximas pesquisas.

Outros cenários do primeiro turno

Em uma segunda simulação, Lula manteve a liderança com 36,9%, contra 28,9% de Flávio Bolsonaro. Zema avançou nesse cenário para 13,1%, enquanto o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), somou 3,2%. Renan Santos ficou com 1,8% e Aldo Rebelo com 1,6%.

Num terceiro cenário, o presidente Lula foi citado por 36,2% dos eleitores. Flávio Bolsonaro apareceu em segundo com 27,9%, e Zema subiu para 14%. Renan Santos alcançou 2,1%, enquanto Aldo Rebelo e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), empataram com 1,8% cada.

Na simulação que incluiu Ciro Gomes, agora filiado ao PSDB, Lula registrou 35,5% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro ficou em segundo com 28,8% e Zema em terceiro com 11,8%. Ciro ocupou a quarta posição, com 6,4%, seguido por Eduardo Leite (2%), Renan Santos (1,4%) e Aldo Rebelo (1,1%).

Alto índice de indecisos

Um dado relevante revelado pela pesquisa é o elevado percentual de eleitores que ainda não definiram seu voto: 40% dos mineiros ouvidos pelo levantamento declararam estar indecisos em relação ao candidato à Presidência da República. O número indica que uma fatia expressiva do eleitorado do estado ainda está em aberto e pode ser decisiva na definição dos resultados.

Segundo turno: Lula vence todos os confrontos

Nas simulações de segundo turno, Lula mantém a vantagem em todos os confrontos testados. Contra Flávio Bolsonaro, o petista somou 45,7% das intenções de voto, ante 38,6% do senador fluminense — uma diferença de 7,1 pontos percentuais.

No duelo com Zema, o cenário é mais apertado: Lula aparece com 42,7% contra 41,1% do ex-governador mineiro, dentro, portanto, da margem de erro da pesquisa. Já na simulação contra Ratinho Júnior — realizada antes de sua desistência —, Lula obteve 46,7% das intenções de voto, enquanto o governador paranaense registrou 33,7%, a maior diferença entre todos os confrontos de segundo turno simulados.