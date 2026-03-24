Lula anuncia saída de Paulo Teixeira do Ministério do Desenvolvimento Agrário

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (24) a saída de Paulo Teixeira do comando do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O ministro deixará o cargo para disputar uma vaga de deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em São Paulo. A mudança faz parte da reorganização política do governo diante do calendário eleitoral. As informações são da CNN Brasil.

Mudança no ministério em ano eleitoral

A saída de Paulo Teixeira ocorre em meio às articulações partidárias para as eleições legislativas. O movimento é comum em períodos pré-eleitorais, quando integrantes do governo deixam cargos no Executivo para disputar mandatos no Legislativo. Teixeira esteve à frente da pasta responsável por políticas voltadas à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural, áreas consideradas estratégicas dentro da agenda do governo federal.

Fernanda Machiaveli assume a pasta

Com a saída do ministro, a atual secretária-executiva do ministério, Fernanda Machiaveli, assumirá o comando da pasta. A substituição garante continuidade administrativa, já que a nova titular já participava diretamente da gestão das políticas públicas do setor.

A mudança reforça a estratégia do PT de reposicionar quadros para a disputa eleitoral, ao mesmo tempo em que mantém a condução das ações governamentais no Desenvolvimento Agrário.