PT planeja estratégia para desgastar Flávio Bolsonaro nas eleições

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) definiu uma nova estratégia política com foco em enfraquecer a imagem do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado como um dos principais nomes da oposição no cenário eleitoral nacional. A iniciativa busca desconstruir a percepção de moderação que vem sendo atribuída ao parlamentar e reforçar sua ligação com o legado político de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o jornal O Globo, a linha de atuação foi delineada em uma reunião realizada na Câmara dos Deputados, com a participação de integrantes da Executiva nacional, parlamentares e o presidente da sigla, Edinho Silva. O encontro serviu para alinhar ações e definir o posicionamento do partido diante do avanço da pré-candidatura de Flávio.

Estratégia mira associação com Jair Bolsonaro

Durante a reunião, lideranças do PT avaliaram que há um crescimento na percepção de parte do eleitorado de que Flávio Bolsonaro teria um perfil mais moderado em comparação ao pai. Diante disso, a orientação é intensificar a associação do senador ao ex-mandatário Jair Bolsonaro, destacando episódios que contribuíram para sua alta rejeição pública.

Entre os pontos que devem ser explorados estão a condução do governo federal durante a pandemia de Covid-19 e a condenação do ex-mandatário pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe. A avaliação interna é de que reavivar esses temas pode impactar diretamente a imagem de Flávio junto aos eleitores.

Reforço de episódios polêmicos

Além da ligação com Jair Bolsonaro, o partido também pretende resgatar episódios envolvendo diretamente o senador. Entre eles estão o caso das “rachadinhas”, ocorrido quando Flávio era deputado estadual no Rio de Janeiro, e suspeitas relacionadas à sua loja de chocolates, que foi alvo de investigações sobre possível lavagem de dinheiro.

A estratégia inclui ampliar a exposição desses temas no debate público, com o objetivo de fragilizar a narrativa de moderação construída pelo parlamentar ao longo dos últimos meses.

Cenário eleitoral e articulações regionais

A reunião também abordou o panorama político nos estados, com Edinho Silva apresentando aos parlamentares um mapeamento das articulações e alianças do PT em diferentes regiões do país. O objetivo é fortalecer palanques locais e consolidar a base de apoio para o projeto eleitoral da legenda.

CPMI do INSS entra na pauta

Outro tema discutido foi a recente decisão do ministro André Mendonça, do STF, que determinou a prorrogação da CPMI do INSS. Diante disso, integrantes do PT avaliam a possibilidade de questionar a atuação do presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

A medida é considerada após questionamentos envolvendo o envio de R$ 3,6 milhões em emendas parlamentares a uma fundação ligada à Igreja Lagoinha, instituição mencionada em investigações relacionadas ao escândalo do banco Master. O caso também gerou tensão após o ministro Flávio Dino estabelecer prazo para esclarecimentos por parte do senador.