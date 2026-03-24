Dirceu afirma não ver apoio empresarial a Flávio Bolsonaro

247 - Pré-candidato a deputado federal em São Paulo, o ex-ministro José Dirceu (PT) demonstrou dúvida sobre se a elite empresarial e financeira apoiará o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela Presidência da República. As declarações foram publicadas no site IdealPolitik.

"A expectativa do Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo] ser candidato nos preocupava porque ele podia coesionar o setor financeiro e o setor empresarial brasileiro. Eu não vejo o setor financeiro e empresarial brasileiro entregando, no mundo que nós estamos vivendo, a Presidência da República do quinto país em território, oitavo em população, a sétima economia do mundo, o país da importância do Brasil, para o Flávio Bolsonaro", disse Dirceu.

Ao comentar sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro afirmou que o atual chefe do Executivo é capaz de administrar o país mesmo em momentos de dificuldades. Como exemplos, Dirceu citou a crise financeira global de 2008 e as tensões com os Estados Unidos, parcialmente superadas.

"O Lula não está à altura de governar o Brasil? Na pandemia, o Bolsonaro mostrou que era capaz de enfrentá-la? É isso que nós vamos [mercado e empresariado] colocar para a sociedade brasileira?", questionou.