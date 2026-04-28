Marília Arraes e Humberto Costa lideram disputa pelo Senado em Pernambuco

247 - A corrida por uma vaga ao Senado em Pernambuco apresenta liderança da ex-deputada federal Marília Arraes (PDT), seguida de perto por outros candidatos em um cenário marcado por empate técnico e elevado número de indecisos, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira (28).

No primeiro cenário testado, Marília Arraes aparece com 18% das intenções de voto. O senador Humberto Costa (PT) surge com 12%, em empate técnico com a líder.

Humberto também empata tecnicamente com o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União), que registra 10%. Na sequência, aparecem o deputado federal Mendonça Filho (PL), com 8%, o ex-deputado Anderson Ferreira (PL), com 6%, e o deputado Túlio Gadelha (PSD), também com 6%.

Outros nomes citados são Armando Monteiro Neto (Podemos) e Eduardo da Fonte (PP), ambos com 4%, além de Jô Cavalcanti (PSOL) e Paulo Rubem Santiago (Rede), com 3% cada. O advogado Carlos Sant’Anna (Novo) não pontuou.

Entre os entrevistados, 10% afirmaram estar indecisos, enquanto 16% disseram que pretendem votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas.

Segundo cenário amplia vantagem de Marília

No segundo cenário, Marília Arraes amplia sua vantagem e chega a 21% das intenções de voto. Humberto Costa aparece com 13%, seguido por Miguel Coelho, com 10%.

Nesse quadro, Armando Monteiro Neto tem 8%, Anderson Ferreira soma 7%, Jô Cavalcanti registra 4% e Paulo Rubem Santiago aparece com 3%. Carlos Sant’Anna novamente não pontua.

O número de indecisos sobe para 18%, enquanto 16% indicam intenção de voto branco, nulo ou ausência.

Terceiro cenário mantém liderança

No terceiro cenário, Marília mantém a liderança, com 20%, enquanto Humberto Costa registra 12%. Miguel Coelho não foi incluído nessa simulação.

Os demais candidatos aparecem com índices próximos: Mendonça Filho tem 9%; Túlio Gadelha, Armando Monteiro Neto e Eduardo da Fonte registram 6% cada; Paulo Rubem Santiago soma 4%; Jô Cavalcanti tem 3%; e Carlos Sant’Anna aparece com 1%.

Neste cenário, 16% dos entrevistados se declaram indecisos, e 17% afirmam que pretendem votar em branco, nulo ou não participar da votação.

Metodologia da pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 26 de abril, com 900 eleitores de Pernambuco entrevistados presencialmente.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo PE-08904/2026.