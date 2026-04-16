Datafolha mostra Lula com ampla vantagem sobre Flávio Bolsonaro em PE. Marília e Humberto lideram corrida pelo Senado
Em eventual segundo turno, a pesquisa também aponta vitória folgada do presidente Lula sobre o político da extrema direita entre os eleitores de Pernambuco
247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 53% das intenções de voto em Pernambuco, contra 26% de Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (16). No primeiro turno, sete pré-candidatos aparecem com 1% cada: Romeu Zema (Novo), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Cabo Daciolo (Mobiliza), Renan Santos (Missão), Aldo Rebelo (DC) e Samara Martins (UP). O índice de eleitores que declararam voto branco, nulo ou nenhum chega a 11%, enquanto 3% afirmam não saber em quem votar.
O levantamento também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O presidente amplia a vantagem e atinge 59% das intenções de voto, enquanto o senador registra 32%. Os votos brancos, nulos ou nenhum somam 8%, e 1% dos entrevistados não souberam responder.
Foram entrevistados 1.022 eleitores de 13 a 15 de abril. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Encomendado pela Rede Nordeste, o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números PE-04713/2026 e BR 01221/2026.
Corrida pelo Senado
A pesquisa sobre a corrida pelo Senado apontou a liderança de Marília Arraes (PDT) em todos os cenários avaliados, com índices entre 40% e 42% das intenções de voto. O levantamento também mostra Humberto Costa (PT) na segunda colocação, com variação entre 31% e 32%, consolidando a polarização entre os dois nomes no estado. O estudo testou quatro simulações distintas com diferentes combinações de candidatos.
No cenário A, que inclui Eduardo da Fonte (PP) e Anderson Ferreira (PL), Marília alcança 42%, seguida por Humberto Costa com 32%. Eduardo da Fonte aparece com 17% e Anderson Ferreira soma 14%. Armando Monteiro (Podemos) registra 13%, enquanto Túlio Gadêlha (PSD) tem 12%.
Jô Cavalcanti (Psol) e Fernando Dueire (PSD) marcam 5% cada, e Paulo Rubem Santiago (Rede) atinge 4%. O percentual de eleitores que indicam voto branco, nulo ou nenhum chega a 19% para a primeira vaga e 25% para a segunda, enquanto indecisos somam entre 6% e 7%.
No cenário B, com Miguel Coelho (União) no lugar de Eduardo da Fonte, Marília aparece com 40% e Humberto Costa com 31%. Miguel Coelho registra 16% e Anderson Ferreira mantém 14%. Armando Monteiro segue com 13% e Túlio Gadêlha marca 11%.
Jô Cavalcanti atinge 6%, Fernando Dueire fica com 5% e Paulo Rubem permanece com 4%. Brancos, nulos e nenhum candidato variam entre 20% e 26%, e indecisos ficam entre 5% e 7%.
No cenário C, que reúne Eduardo da Fonte e Mendonça Filho (União), Marília soma 41% e Humberto Costa registra 31%. Eduardo da Fonte aparece com 17% e Mendonça Filho com 16%. Armando Monteiro alcança 14% e Túlio Gadêlha marca 12%.
Jô Cavalcanti e Fernando Dueire mantêm 5% cada, enquanto Paulo Rubem registra 4%. O índice de votos brancos, nulos ou nenhum candidato permanece entre 19% e 25%, e indecisos variam de 5% a 7%.
No cenário D, com Miguel Coelho e Mendonça Filho, Marília registra 41% e Humberto Costa mantém 31%. Miguel Coelho aparece com 16% e Mendonça Filho com 15%. Armando Monteiro soma 12% e Túlio Gadêlha também atinge 12%.
Fernando Dueire registra 6%, Jô Cavalcanti tem 5% e Paulo Rubem permanece com 4%. Brancos, nulos e nenhum candidato oscilam entre 19% e 26%, enquanto indecisos ficam entre 6% e 7%.
Os dados indicam estabilidade na liderança e mostram um cenário fragmentado entre os demais concorrentes, com alto índice de eleitores indecisos ou que ainda não definiram voto válido para as vagas em disputa.