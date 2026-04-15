Datafolha: 46% dizem que o Brasil não passa das quartas na Copa do Mundo

247 - A confiança dos brasileiros na seleção para a próxima Copa do Mundo segue em baixa, com 46% da população acreditando que o Brasil não avançará além das quartas de final. O levantamento mostra ainda que apenas 29% enxergam a equipe como campeã, refletindo um cenário de pessimismo em relação ao desempenho no torneio internacional. Os dados são de pesquisa do instituto Datafolha, divulgada pela Folha de S.Paulo, que ouviu 2.004 pessoas em 137 municípios entre os dias 7 e 9 de abril de 2026, com margem de erro de dois pontos percentuais.

De acordo com o levantamento, 21% dos entrevistados projetam eliminação justamente nas quartas de final, enquanto 10% acreditam que a equipe será eliminada nas oitavas. Um grupo ainda mais cético aponta dificuldades desde o início da competição: 14% não confiam na classificação para o mata-mata, e 1% aposta em queda logo na primeira fase eliminatória.

Apesar disso, 44% dos entrevistados acreditam que a seleção comandada por Carlo Ancelotti conseguirá superar a barreira das quartas. Dentro desse grupo, 8% apontam eliminação na semifinal, 7% acreditam que o Brasil chegará à final, mas sem título, e 29% indicam a conquista do hexacampeonato.

O percentual de brasileiros que consideram o país favorito ao título é o menor registrado na série histórica do Datafolha, iniciada há cerca de 30 anos. O índice também recua em relação à pesquisa anterior, realizada em julho de 2025, quando 33% apostavam no título, pouco após a chegada de Ancelotti ao comando da seleção.

O levantamento também revela diferenças de percepção entre grupos. Entre as mulheres, 32% consideram o Brasil favorito, enquanto entre os homens esse índice cai para 26%, configurando empate técnico dentro da margem de erro.

A divisão política também aparece nos resultados. Entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 36% acreditam no título, e 53% projetam que a equipe ao menos ultrapassará as quartas de final. Já entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 26% veem o Brasil como campeão, e 40% acreditam que a seleção superará essa fase do torneio.

O histórico recente em Copas do Mundo ajuda a explicar o cenário de desconfiança. Desde o título conquistado em 2002, o Brasil só ultrapassou as quartas de final uma vez, em 2014, quando acabou sofrendo a derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal. Nas edições seguintes, a seleção foi eliminada nas quartas de final em 2018, pela Bélgica, e em 2022, pela Croácia.