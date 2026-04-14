"Ancelotti me perguntou se o Neymar deve ser convocado", revela Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que foi questionado pelo técnico Carlo Ancelotti sobre a possível convocação de Neymar para a seleção brasileira e explicou qual foi sua resposta durante a conversa. Segundo Lula, o tema envolve preparo físico, desempenho em campo e comprometimento do jogador.

A declaração foi dada em entrevista à TV 247, em parceria com a Revista Fórum e o DCM, nesta terça-feira (14). Na conversa, o presidente relatou o diálogo com o treinador e destacou os critérios que considera importantes para o retorno do atleta à equipe nacional.

Lula contou que Ancelotti perguntou diretamente sua opinião sobre a convocação de Neymar. “Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti. E aí o Ancelotti perguntou para mim: ‘você acha que o Neymar deve ser convocado?’”, afirmou.

O presidente disse que respondeu destacando a necessidade de o jogador estar em boas condições físicas. “Eu falei: ‘olha, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol’”, relatou.

Além disso, Lula ressaltou que a decisão também depende da postura do próprio atleta. “É preciso saber se ele quer. Se ele quiser, ele tem que ser profissional”, declarou.

Na avaliação do presidente, Neymar ainda tem idade para contribuir com a seleção, mas precisa demonstrar desempenho dentro de campo. “Ele é novo ainda. Mas ele não pode querer ir pelo nome. Ele tem que ir pelo futebol”, disse.

Lula também mencionou referências no futebol mundial ao comentar o tema. “Ele pode se espelhar no Cristiano Ronaldo, no Messi, e ele vai para a seleção”, concluiu.