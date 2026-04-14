Lula promete 4º mandato com “salto definitivo para um país desenvolvido”

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que um eventual quarto mandato teria como objetivo promover um salto estrutural no Brasil, com a transformação do país em uma nação desenvolvida, apoiada em crescimento econômico, inclusão social e fortalecimento institucional.

A declaração foi feita em entrevista à TV 247, em parceria com a Revista Fórum e o DCM, nesta terça-feira (14), quando Lula também destacou resultados de seu governo e comparou o cenário atual com períodos anteriores.

Durante a entrevista, o presidente relembrou o início de seu primeiro mandato, em 2003, quando enfrentou desconfiança de diferentes setores. “Quando cheguei em 2003, economistas de esquerda diziam que ‘o país está quebrado, Lula vai conseguir governar’. Até os de direita diziam ‘está difícil, o Lula não vai dar conta’”, afirmou.

Lula ressaltou que atribui os resultados econômicos ao compromisso político. “A gente não tem sorte, a gente tem compromisso”, disse, ao comentar o desempenho recente da economia brasileira.

Segundo o presidente, o país voltou a crescer de forma consistente após seu retorno ao governo. “A economia brasileira não crescia acima de 3% desde que eu deixei a Presidência em 2010. Só voltou a crescer acima de 3% quando voltei em 2023”, declarou.

Ele também destacou avanços na indústria e no comércio exterior. “Abrimos 518 novos mercados em três anos e meio para produtos brasileiros. O Brasil voltou a ser levado a sério no mundo inteiro”, afirmou, ao mencionar o reconhecimento internacional do país.

Lula ressaltou ainda a recuperação do crédito e o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Recuperamos o BNDES e está batendo recorde de financiamento outra vez”, disse.

Ao abordar sua eventual candidatura, o presidente afirmou que sua motivação está ligada a um projeto de desenvolvimento. “Eu jamais concorreria a um mandato para fazer as coisas darem errado. Meu quarto mandato é para fazer esse país dar um salto definitivo e se transformar em um país desenvolvido”, declarou.

O presidente também relembrou medidas adotadas em momentos de crise econômica, como o aumento do superávit primário em 2004, e destacou a importância de transmitir confiança aos investidores.

Por fim, Lula defendeu o alcance das políticas sociais implementadas em seus governos. “Pode me comparar com qualquer presidente da história do Brasil, pode pegar todos. Duvido que todos eles juntos fizeram 50% da política de inclusão social que nós fizemos”, afirmou.