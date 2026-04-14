Lula critica ‘bets’ e relaciona ‘jogatina’ ao crime organizado: ‘temos que atacar todos os flancos’

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o avanço das apostas online no Brasil tem impactado diretamente a renda das famílias e pode estar associado a práticas de crime organizado, defendendo uma resposta urgente do Estado para conter o problema.

A declaração foi feita em entrevista à TV 247, em parceria com a Revista Fórum e o DCM, nesta terça-feira (14), quando Lula também destacou que o governo prepara medidas para enfrentar o endividamento da população e regular o setor.

Segundo o presidente, o crescimento do consumo e a mudança nos hábitos financeiros têm pressionado o orçamento das famílias. “Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é saber o sentimento do povo brasileiro. Eu converso com as pessoas para saber o seguinte: ‘como está sua vida? Seu salário? Como você gasta seu dinheiro?’”, afirmou.

Lula destacou que, apesar do aumento da massa salarial, as despesas também cresceram, incluindo novos gastos. “As pessoas gastam R$ 300 ou R$ 400 por mês com internet, com Mercado Livre, e agora tem as bets para assaltar o povo. Agora o cassino está dentro da sua casa, induzindo as pessoas a fazerem apostas que não deveriam acontecer”, disse.

O presidente afirmou que o governo estuda ampliar programas de renegociação de dívidas. “Nós sabemos dessa situação e estamos preparando um programa para resolver parte da dívida das pessoas, como já fizemos com o Desenrola. O Desenrola não atendeu todas as necessidades, mas agora queremos aperfeiçoar o programa”, declarou.

Ao tratar das apostas online, Lula defendeu uma ação imediata e coordenada. “Precisamos, efetivamente, tentar terminar com essa guerra de jogatina que está no Brasil. Temos que brigar ‘[para] ontem’. Não podemos deixar do jeito que está”, afirmou.

Ele também relacionou o tema ao combate ao crime organizado. “Tem muita lavagem de dinheiro nesse mundo. E se a gente quiser combater o crime organizado, a gente vai ter que atacar todos os flancos. Todos, sem distinção. Não tem como a gente não fazer um combate ao crime com todas as armas que a gente puder”, disse.

O presidente acrescentou que há indícios de irregularidades em diferentes setores financeiros. “Tem muita lavagem de dinheiro nas fintechs, nas bets. Precisamos agir. Obviamente, é uma coisa difícil. Estamos discutindo com a Justiça, com a Fazenda, o Coaf, o Banco Central”, afirmou.

Lula também ressaltou que o problema exige mobilização ampla. “Queremos que seja um movimento do conjunto da sociedade brasileira para tentar resolver o problema da dívida da sociedade - e vamos apresentar uma grande proposta - e amenizar o sofrimento do povo, gastando dinheiro, às vezes, induzido pela jogatina, que está sem nenhum controle nesse país”, declarou.

Por fim, o presidente reforçou a gravidade do cenário. “O cassino veio para dentro da nossa sala, nosso celular. Estamos levando muito a sério este negócio”, concluiu.