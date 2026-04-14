Lula se reúne com Motta para discutir fim da escala 6x1

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniram nesta terça-feira no Palácio do Planalto para discutir o envio de um projeto que propõe o fim da escala de trabalho 6x1, informa o jornal O Globo. A iniciativa, considerada estratégica pelo governo, prevê a redução da jornada sem diminuição de salários e busca alinhar Executivo e Legislativo em torno de uma pauta com forte apelo social.

O encontro faz parte de uma tentativa de reduzir divergências recentes entre o governo e o Congresso sobre o tema. A reunião ocorre em meio a ruídos políticos sobre o formato e o momento de envio da proposta.

Segundo a publicação, o governo federal pretende encaminhar um projeto de lei com pedido de urgência nos próximos dias. Esse mecanismo obrigaria a Câmara a analisar a matéria em prazo determinado, sob risco de travamento da pauta legislativa. A estratégia também envolve dividir a tramitação com uma proposta de emenda à Constituição (PEC) já em análise na Casa, evitando que o debate fique concentrado em apenas uma frente.

A proposta em elaboração no Planalto prevê a diminuição da jornada de trabalho sem redução de salários, com base na expectativa de que ganhos de produtividade possam compensar a mudança. Internamente, o tema é tratado como uma das principais agendas sociais do governo e visto como relevante em um cenário pré-eleitoral.

Apesar do avanço da pauta, a articulação política enfrentou desencontros nos últimos dias. Na semana passada, Hugo Motta afirmou que o governo teria recuado da ideia de enviar um novo texto, o que foi negado pelo Planalto pouco depois. Em seguida, Lula reiterou publicamente a intenção de encaminhar a proposta ainda nesta semana, o que não se concretizou até o momento.

No Congresso, a avaliação é que já existem instrumentos em andamento para tratar do tema. Tramita na Comissão de Constituição e Justiça uma PEC que propõe a redução da jornada e a adoção de modelos como o regime 5x2. Motta indicou que a eventual chegada de um projeto do Executivo não deve interromper a análise da proposta já em curso, o que pode gerar sobreposição entre as iniciativas.

Aliados do governo e do Legislativo reconhecem que houve falhas de coordenação inicial e veem o encontro no Planalto como uma tentativa de organizar o processo, definir o protagonismo de cada Casa e evitar conflitos entre os textos. A expectativa é que seja construída uma estratégia conjunta, com possível convergência entre as propostas.

Atualmente, a escala 6x1 — seis dias de trabalho seguidos por um de descanso — é comum em setores como comércio e serviços. A revisão desse modelo ganhou força no debate político e social, mas enfrenta resistência de representantes do setor produtivo, que apontam riscos de aumento de custos e impactos na produtividade.

Paralelamente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também deve comparecer ao Planalto em agenda relacionada à posse de José Guimarães. A presença é interpretada como um movimento de distensão após meses de desgaste na relação com o governo, especialmente após divergências envolvendo indicações ao Supremo Tribunal Federal. A reaproximação é vista como um passo para reabrir canais de diálogo em meio ao esforço do governo para fortalecer sua articulação política no Congresso.