João Campos tem 42% e Raquel Lyra 34% em Pernambuco, diz Quaest

247 - O ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) aparece na liderança da disputa pelo governo de Pernambuco com 42% das intenções de voto, segundo levantamento recente. A governadora Raquel Lyra (PSD) surge em segundo lugar, com 34%, configurando um cenário competitivo e com margem para mudanças até a eleição.

De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira, a diferença entre os dois principais candidatos é de oito pontos percentuais, podendo variar entre dois e 14 pontos dentro da margem de erro.

Cenário eleitoral e intenção de voto

No cenário estimulado de primeiro turno, além de João Campos e Raquel Lyra, aparecem Eduardo Moura (Novo), com 3%, e Ivan Moraes (PSOL), com 1%. O levantamento também aponta 11% de indecisos e 9% de eleitores que pretendem votar em branco, anular ou não votar.

A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 26 de abril, com 900 eleitores em Pernambuco, possui margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Na modalidade espontânea, quando o entrevistado responde sem acesso a uma lista de candidatos, João Campos registra 26% e Raquel Lyra, 21%. Nesse cenário, o índice de indecisos sobe para 51%.

Segundo turno e definição do eleitorado

Em um eventual segundo turno, João Campos também aparece à frente, com 46% das intenções de voto, contra 38% de Raquel Lyra. Indecisos somam 8%, mesmo percentual daqueles que declaram voto branco ou nulo

Segundo o levantamento, 56% dos eleitores afirmam que já decidiram seu voto, enquanto 41% ainda admitem possibilidade de mudança

Desempenho por segmentos

João Campos lidera entre mulheres, com 44% contra 30% de Raquel Lyra. Entre homens, o cenário é de empate técnico, com 39% a 38%. O ex-prefeito também aparece à frente em todas as faixas etárias.

A governadora, por sua vez, tem vantagem entre eleitores com ensino superior, com 47% contra 32%. Já João Campos lidera entre aqueles com menor escolaridade e também entre eleitores de renda mais baixa.

Na divisão por religião, o candidato do PSB tem maior apoio entre católicos e também lidera entre evangélicos.

Avaliação do governo e cenário político

Apesar de estar atrás nas intenções de voto, Raquel Lyra registra aprovação de 62% de seu governo, um crescimento em relação aos 51% verificados em agosto do ano passado. A taxa de desaprovação caiu de 45% para 35%.

A pesquisa também mostra que 57% dos eleitores consideram que a governadora merece ser reeleita, enquanto 36% se posicionam contra.

Ao mesmo tempo, o levantamento indica a influência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado. Segundo os dados, 47% dos entrevistados preferem que o próximo governador seja aliado do presidente.

Conhecimento e rejeição

João Campos é o candidato mais conhecido entre os eleitores: 58% afirmam conhecê-lo e votar nele. Raquel Lyra aparece com 53% nesse indicador.

Os demais candidatos enfrentam maior desconhecimento, com 72% dos eleitores afirmando não conhecer Eduardo Moura e 86% sem conhecer Ivan Moraes.

Disputa política e estratégias

A corrida eleitoral em Pernambuco tende a ser marcada pela comparação entre a gestão atual e a proposta de mudança apresentada por João Campos, que deixou a prefeitura do Recife com alta aprovação.

Enquanto isso, Raquel Lyra aposta na valorização de sua gestão e em alianças políticas para consolidar sua base, especialmente no interior do estado, onde tem maior força eleitoral.