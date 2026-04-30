'Quando o Congresso vota para reduzir pena de criminoso, só resta ao povo se indignar', afirma Humberto Costa

247 - A reação do senador Humberto Costa (PT-PE) à derrubada do veto presidencial ao Projeto de Lei da Dosimetria evidenciou o clima de tensão política nesta quinta-feira (30) após a decisão do Congresso Nacional. O parlamentar criticou duramente a medida, que altera regras de punição e progressão penal, e afirmou que o episódio gerou forte insatisfação na sociedade.

Em postagem na rede social X, o petista reforçou que o PL da dosimetria beneficia condenados por ações golpistas, como Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

O parlamentar comentou o tema ao repercutir manifestações públicas e críticas ao Legislativo. A avaliação ocorre após o Congresso rejeitar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto, reacendendo o debate sobre mudanças no sistema penal.

Em sua análise, Humberto Costa destacou a repercussão social da decisão e o sentimento de revolta entre cidadãos. “FALTA DE VERGONHA NA CARA! Quando o Congresso Nacional vota para reduzir pena de criminoso, só resta ao povo se indignar. Foi o caso desse cidadão que, no meio de uma entrevista ao vivo, disse verdades no ouvido de um deputado bolsonarista”, afirmou.

Repercussão política e social

A manifestação do senador ocorre em meio a críticas de diferentes setores ao conteúdo do PL da Dosimetria, que prevê alterações na forma de cálculo de penas e pode reduzir o tempo de punição em determinados casos. Para críticos da proposta, a medida enfraquece o combate a crimes graves e compromete a resposta do Estado diante de atos contra a ordem democrática.

Humberto Costa associou a decisão do Congresso a um distanciamento entre representantes políticos e demandas da população. A fala reforça a narrativa de que o tema ultrapassa o campo jurídico e alcança o debate público mais amplo sobre justiça, segurança e democracia.

Debate sobre o PL da dosimetria

O projeto aprovado pelo Congresso estabelece mudanças na aplicação das penas, incluindo critérios que evitam o acúmulo de punições em situações específicas. A proposta também altera parâmetros para progressão de regime, o que pode reduzir o tempo necessário para que condenados avancem no cumprimento da pena.

A decisão de derrubar o veto presidencial recoloca o texto em vigor e amplia o embate entre Executivo e Legislativo. O episódio mantém o tema no centro das discussões políticas e jurídicas no país, com impacto direto sobre o sistema penal e a percepção pública sobre justiça.