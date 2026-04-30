Rejeição de Messias ao STF gera 1,2 milhão de menções nas redes, aponta levantamento

247 - A rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF) mobilizou cerca de 1,2 milhão de menções nas redes sociais entre quarta-feira (29) e quinta-feira (30). O levantamento foi realizado pelo Instituto Democracia em Xeque. O advogado-geral da União recebeu 34 votos favoráveis no Senado, abaixo do mínimo de 41 necessários para aprovação, e 42 votos contrários. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com o estudo, as publicações sobre o tema somaram mais de 10 milhões de interações. O maior volume de engajamento ocorreu por volta das 20h de quarta-feira (29), com mais de 29 mil citações em um intervalo de 15 minutos, próximo ao anúncio do resultado da votação.

Mobilização nas redes

Entre as manifestações registradas, o levantamento indica que houve predominância de conteúdos associados à direita. Hashtags contrárias à indicação de Messias também ganharam destaque. Segundo os dados, 30% das menções tinham como objetivo influenciar senadores a votar contra a indicação.

Nesse grupo, 75% das publicações foram feitas por perfis identificados com a direita, 15% pela esquerda e 10% por veículos de imprensa. Após o resultado da votação, novas postagens corresponderam a 29% do total de menções. Dessas, 61% partiram da direita, 19% da esquerda e 20% da imprensa.

Além da indicação ao STF, a derrubada do veto ao projeto da dosimetria também gerou repercussão nas redes sociais. O tema acumulou 142 mil menções e 867,2 mil interações no mesmo período, segundo o levantamento.