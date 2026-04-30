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      Moraes anteviu derrota de Messias no Senado antes da votação

      Ministro do STF estimou 32 votos ao indicado na véspera da votação

      Alexandre de Moraes, 28 de abril de 2026 (Foto: Luiz Silveira/STF)

      247 - A rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal foi antecipada nos bastidores por integrantes do Judiciário, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, que já projetava a derrota do indicado do presidente Lula antes mesmo da votação no Senado.

      Segundo relato da jornalista Daniela Lima desta quinta-feira (30), Moraes afirmou a colegas do STF que Messias teria cerca de 32 votos no plenário. “Alexandre de Moraes passou à tarde dizendo no plenário para os colegas no Supremo Tribunal Federal que Jorge Messias teria 32 votos”, afirmou Daniela. O número ficou próximo do resultado final, em que o advogado-geral da União obteve 34 votos favoráveis e foi derrotado por 42 contrários.

      A jornalista destacou ainda que a previsão do ministro coincidiu com a avaliação do presidente do Senado. “Moraes disse aos colegas que Jorge Messias teria 32 votos. Portanto, passou à tarde pregando que haveria uma derrota do indicado de Luís Inácio Lula da Silva”, afirmou. Em seguida, acrescentou: “Errou por pouquíssimo, mas a conta dele era idêntica à do presidente do Senado”.

      A votação marcou um episódio raro na história brasileira. Foi a primeira vez em mais de 130 anos que um indicado ao Supremo foi rejeitado pelo Senado. Antes da divulgação oficial do resultado, Davi Alcolumbre chegou a antecipar o placar. “Acho que vai perder por oito”, disse, em comentário captado durante a sessão — diferença que se confirmou no resultado final.

      Para Daniela Lima, os elementos indicam uma articulação consolidada previamente. “Como em coincidência, junte todos esses ingredientes […] e você começa a entender quais são os motivos que de fato levam a essa derrota”, afirmou a jornalista, ao relacionar a atuação de Alcolumbre, Moraes e lideranças políticas.

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