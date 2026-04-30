Moraes anteviu derrota de Messias no Senado antes da votação

247 - A rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal foi antecipada nos bastidores por integrantes do Judiciário, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, que já projetava a derrota do indicado do presidente Lula antes mesmo da votação no Senado.

Segundo relato da jornalista Daniela Lima desta quinta-feira (30), Moraes afirmou a colegas do STF que Messias teria cerca de 32 votos no plenário. “Alexandre de Moraes passou à tarde dizendo no plenário para os colegas no Supremo Tribunal Federal que Jorge Messias teria 32 votos”, afirmou Daniela. O número ficou próximo do resultado final, em que o advogado-geral da União obteve 34 votos favoráveis e foi derrotado por 42 contrários.

A jornalista destacou ainda que a previsão do ministro coincidiu com a avaliação do presidente do Senado. “Moraes disse aos colegas que Jorge Messias teria 32 votos. Portanto, passou à tarde pregando que haveria uma derrota do indicado de Luís Inácio Lula da Silva”, afirmou. Em seguida, acrescentou: “Errou por pouquíssimo, mas a conta dele era idêntica à do presidente do Senado”.

A votação marcou um episódio raro na história brasileira. Foi a primeira vez em mais de 130 anos que um indicado ao Supremo foi rejeitado pelo Senado. Antes da divulgação oficial do resultado, Davi Alcolumbre chegou a antecipar o placar. “Acho que vai perder por oito”, disse, em comentário captado durante a sessão — diferença que se confirmou no resultado final.

Para Daniela Lima, os elementos indicam uma articulação consolidada previamente. “Como em coincidência, junte todos esses ingredientes […] e você começa a entender quais são os motivos que de fato levam a essa derrota”, afirmou a jornalista, ao relacionar a atuação de Alcolumbre, Moraes e lideranças políticas.