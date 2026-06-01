Pesquisa Real Time: 28% dos brasileiros atribuem a Lula e ao PT o fim da escala 6x1

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é apontado por 22% dos brasileiros como o principal responsável pelo fim da escala 6x1, segundo levantamento do Instituto Real Time Big Data divulgado nesta segunda-feira (1º). A pesquisa Real Time Big Data mostra Lula à frente nas menções espontâneas sobre o fim da escala 6x1, enquanto 52% não souberam responder, informa a CNN Brasil.

O Congresso Nacional aparece em segundo lugar entre os citados, com 13% das respostas. Em seguida, 6% dos entrevistados atribuíram a mudança ao PT Partido dos Trabalhadores, 3% mencionaram "Bolsonaro" e 2% citaram o Supremo Tribunal Federal.

Outros 2% dos participantes apontaram nomes ou instituições diferentes como responsáveis pelo fim da escala 6x1. A maior parcela do levantamento, porém, é formada pelos entrevistados que não souberam ou preferiram não responder, grupo que chegou a 52%.

A pesquisa adotou metodologia aberta, ou seja, os entrevistados não receberam alternativas previamente definidas. As respostas foram espontâneas, o que explica a diversidade de menções registradas pelo instituto.

Por esse motivo, o levantamento não detalha se a citação a “Bolsonaro” se refere a Jair Bolsonaro (PL) ou ao senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência. A pesquisa registra apenas a forma como a resposta foi dada pelos entrevistados.

O Instituto Real Time Big Data ouviu 2.000 pessoas entre os dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05864/2026.