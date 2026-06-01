Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro 40% no 2º turno, diz Real Time Big Data

247 - A mais recente pesquisa presidencial do instituto Real Time Big Data aponta vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eventual disputa de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o levantamento divulgado neste domingo (1º), Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 40%, em um cenário que reproduz uma possível polarização entre os dois campos políticos mais fortes do país.

O levantamento, registrado sob o número BR-05864/2026, foi realizado entre os dias 29 e 30 de maio com 2.000 entrevistados em todo o território nacional. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula lidera com 33% das citações, seguido por Flávio Bolsonaro, com 25%. O ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 2%, mesmo estando inelegível, empatado com Renan Santos e Ronaldo Caiado. Romeu Zema registra 1%. Outros 14% afirmaram votar em branco ou nulo, enquanto 21% não souberam responder.

Lula lidera os dois cenários de primeiro turno

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula mantém a liderança nos dois cenários testados pelo instituto.

No primeiro cenário, o presidente aparece com 38% das intenções de voto, contra 31% de Flávio Bolsonaro. Na sequência surgem Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 6%, seguidos por Romeu Zema (Novo), com 4%. Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC) registram 3% cada, enquanto Augusto Cury (Avante) tem 1%. Outros candidatos somados alcançam 1%, enquanto votos nulos e brancos somam 3% e 4% não souberam responder.

Primeiro cenário de primeiro turno:

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Renan Santos (Missão): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 6%

Romeu Zema (Novo): 4%

Aécio Neves (PSDB): 3%

Joaquim Barbosa (DC): 3%

Augusto Cury (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

Não sabe/Não respondeu: 4%

No segundo cenário, Lula repete os 38%, enquanto Flávio Bolsonaro permanece com 31%. Renan Santos e Ronaldo Caiado mantêm 6% cada. Romeu Zema sobe para 5%, Aécio Neves registra 3%, Aldo Rebelo (DC) aparece com 1% e Augusto Cury também tem 1%. Os demais candidatos somados atingem 1%, com 3% de votos nulos e brancos e 5% de indecisos.

Segundo cenário de primeiro turno:

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Renan Santos (Missão): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 6%

Romeu Zema (Novo): 5%

Aécio Neves (PSDB): 3%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Augusto Cury (Avante): 1%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 3%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Cenários de segundo turno favorecem Lula

Além da disputa contra Flávio Bolsonaro, a pesquisa testou outros confrontos diretos. Em todos eles, Lula aparece na frente ou empatado tecnicamente.

Contra Flávio Bolsonaro, o petista tem 45%, ante 40% do senador. Brancos e nulos somam 8%, enquanto 7% não souberam responder.

Em um eventual segundo turno contra Ronaldo Caiado, há empate numérico: 43% para Lula e 43% para o governador goiano. Nulos e brancos representam 8%, e 6% estão indecisos.

No confronto com Romeu Zema, Lula registra 43% e o governador mineiro alcança 40%. Os votos nulos e brancos somam 11%, enquanto 6% não responderam.

Diante de Renan Santos, Lula amplia a vantagem para 46%, contra 30% do influenciador e empresário. Nesse cenário, 12% declararam voto nulo ou branco e outros 12% não souberam responder.

Já em uma disputa contra Aécio Neves, o presidente alcança sua maior vantagem, com 47% das intenções de voto, enquanto o ex-governador mineiro registra 23%. Os votos nulos e brancos chegam a 16%, e 14% permanecem indecisos.

Evolução do confronto Lula x Flávio Bolsonaro

A série histórica apresentada pelo instituto mostra crescimento de Lula na disputa direta contra Flávio Bolsonaro. Em março de 2026, o presidente tinha 42% das intenções de voto, passando para 43% em maio e alcançando 45% em junho. Flávio Bolsonaro oscilou de 41% para 44% e depois recuou para 40% no levantamento mais recente.

Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição dos possíveis candidatos. Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados como os nomes mais rejeitados do levantamento, ambos com 48%. Na sequência estão Aécio Neves (45%), Ronaldo Caiado (39%) e Romeu Zema (35%). Aldo Rebelo registra 34%, Cabo Daciolo 32%, Samara Martins 31%, Rui Costa Pimenta 30% e Renan Santos 28%.