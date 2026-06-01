Planalto vê Alcolumbre disposto a retomar diálogo com Lula

247 - Assessores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), tem demonstrado disposição para reconstruir a relação política com o chefe do Executivo após um período de distanciamento. As informações foram divulgadas pelo jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

Segundo integrantes do Palácio do Planalto, alguns movimentos recentes do senador são interpretados como sinais de uma tentativa de reaproximação. Entre eles está a decisão de cancelar sua participação no Fórum de Lisboa para comparecer, nesta segunda-feira (1º), a um evento promovido pelo governo federal no estado do Amapá.

Apesar desses gestos, Lula ainda mantém resistência a um reencontro político com Alcolumbre. De acordo com auxiliares presidenciais, o petista continua insatisfeito com o papel desempenhado pelo senador no processo que resultou na derrota da indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

O desgaste entre os dois líderes políticos segue refletindo nas articulações do governo junto ao Congresso Nacional. Nos bastidores, Lula tem reafirmado que pretende insistir na indicação de Jorge Messias ao STF ainda neste ano, mesmo diante das dificuldades políticas e da resistência encontrada no Senado.

Integrantes da equipe ministerial defendem, no entanto, que o presidente da República volte a dialogar com Alcolumbre o quanto antes. A avaliação dentro do governo é que o apoio do presidente do Senado será fundamental para o avanço de projetos considerados estratégicos pelo Palácio do Planalto.

Entre as pautas apontadas como prioritárias estão as discussões sobre o fim da escala de trabalho 6x1 e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. Na visão de aliados de Lula, o avanço dessas iniciativas pode gerar resultados políticos relevantes para o governo e contribuir para fortalecer a agenda do Executivo junto à população.

Nesse contexto, setores do governo consideram que uma recomposição da relação entre Lula e Alcolumbre poderá facilitar negociações no Congresso e ampliar as chances de aprovação de medidas consideradas essenciais pela gestão federal.