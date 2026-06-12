PT convida Marco Aurélio de Carvalho para coordenar campanha de Lula em São Paulo

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) convidou o advogado Marco Aurélio de Carvalho, fundador do grupo Prerrogativas, para assumir a coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo nas eleições deste ano. A informação foi publicada pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Segundo o presidente estadual do PT em São Paulo, Kiko Celeguim (PT-SP), a escolha de Marco Aurélio se deve à sua proximidade política tanto com Lula quanto com o ex-ministro Fernando Haddad, que disputará o governo paulista. Filiado ao PT há mais de três décadas, o advogado é visto pela direção partidária como um nome estratégico para integrar as campanhas nacional e estadual.

Celeguim afirmou que Marco Aurélio seria “a pessoa ideal para a função, já que tem linha direta tanto com o presidente Lula quanto com Fernando Haddad”. De acordo com o dirigente petista, essa interlocução facilitaria a coordenação de agendas conjuntas, o compartilhamento de informações estratégicas e a construção de uma linha política alinhada entre as duas campanhas.

Além das atribuições organizacionais, o advogado poderá desempenhar papel importante nas articulações políticas do partido. Uma das principais tarefas apontadas por Celeguim é participar das negociações para a composição definitiva da chapa de Haddad ao governo de São Paulo.

Atualmente, ainda não há definição sobre quem ocupará a vaga de vice-governador nem sobre a distribuição das duas candidaturas ao Senado na aliança em formação. Os nomes dos ex-ministros Simone Tebet, Marina Silva e Márcio França são cotados para integrar a chapa, mas ainda não existe consenso sobre quais cargos cada um deverá disputar.

“O Marco Aurélio tem boa relação política com os três. Foi ele, inclusive, que lançou a Simone Tebet candidata em SP, numa festa do Prerrogativas. É a pessoa ideal para esse diálogo”, declarou Celeguim.

Marco Aurélio também é reconhecido por sua participação em articulações políticas relevantes nos últimos anos. Entre elas está a aproximação entre Lula e o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), movimento que contribuiu para a construção da aliança que marcou a eleição presidencial.

Em declaração à coluna, o advogado afirmou estar “honrado” com o convite para coordenar a campanha de Lula em São Paulo, mas ressaltou que a definição depende de uma conversa final com o presidente. Paralelamente, ele também é citado nos bastidores como possível coordenador jurídico da campanha nacional de Lula.