Republicanos condiciona apoio a Flávio Bolsonaro à aliança eleitoral em quatro estados

247 - O Republicanos intensificou as negociações para um eventual apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. Em troca do respaldo ao nome do senador, a legenda estabeleceu como condição um acordo político envolvendo disputas estaduais estratégicas. As informações são do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

O partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, espera que o PL apoie candidatos do Republicanos aos governos de pelo menos quatro estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e Acre. A negociação faz parte das articulações para a formação de alianças visando as próximas eleições.

O principal impasse está em Minas Gerais. O Republicanos pretende garantir o apoio de Flávio Bolsonaro à candidatura do senador Cleitinho ao governo estadual. No entanto, o PL também avalia a possibilidade de apoiar a reeleição do atual governador, Matheus Simões (PSD), o que pode dificultar um entendimento entre as legendas.

No Mato Grosso, o Republicanos busca que o PL desista da pré-candidatura do senador Wellington Fagundes (PL-MT) ao governo estadual para apoiar a tentativa de reeleição do atual governador, Otaviano Pivetta, filiado ao Republicanos.

No Espírito Santo, a legenda lançou como pré-candidato ao governo o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. Já no Acre, o partido trabalha para viabilizar a candidatura do senador Alan Rick ao comando do Executivo estadual.