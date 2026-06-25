Michelle está em campanha pelo comando do bolsonarismo, dizem aliados de Flávio Bolsonaro

247 - A recente troca de manifestações públicas entre Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aprofundou uma disputa interna que, até então, permanecia restrita ao ambiente familiar. Nos bastidores, aliados do parlamentar avaliam que a atuação da ex-primeira-dama faz parte de uma estratégia para ampliar sua influência dentro do bolsonarismo. As informações são da jornalista Andréia Sadi, do G1.

Integrantes próximos a Flávio interpretam os vídeos divulgados por Michelle Bolsonaro como uma tentativa de enfraquecer politicamente o senador e reforçar sua própria posição dentro do grupo liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na avaliação desses aliados, a disputa vai além das eleições de 2026 e já projeta a sucessão da liderança do campo conservador para 2030.

A origem do conflito está no Ceará. O episódio ganhou força após Michelle criticar a aproximação de integrantes do PL com o ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes. O descontentamento também foi alimentado pelo fato de sua candidata ao Senado, a deputada federal Priscila Costa, ter sido preterida pelo partido em favor de Alcides Fernandes, pai do deputado André Fernandes, que articulava a aproximação política no estado.

Aliados de Flávio entendem que Michelle adota uma estratégia em que aceita expor publicamente as divergências familiares para reduzir o espaço político do senador. Na avaliação desse grupo, a ex-primeira-dama busca consolidar a imagem de principal defensora das orientações e dos acordos estabelecidos por Jair Bolsonaro.

O que inicialmente era tratado como uma articulação para fortalecer um palanque eleitoral no Nordeste acabou se transformando em uma crise de repercussão nacional dentro do bolsonarismo. Para interlocutores do senador, a disputa ultrapassa o cenário eleitoral imediato e está diretamente ligada ao futuro comando do movimento político.

Nos bastidores da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, a leitura é que o atual embate antecipa uma disputa pela herança política de Jair Bolsonaro. Esses aliados avaliam que, em um cenário político projetado para o período posterior ao governo Lula, diferentes lideranças da direita deverão disputar protagonismo nacional, tendo como principal ativo o capital político construído pelo ex-presidente.