Envelhecer? Sou contra!

Não sei de quem foi a ideia de que a gente tinha que envelhecer. Muitos atribuem a Deus, outros garantem que é porque a Terra gira, e, se ela parar, já viu: poderemos cair no abismo das trevas.

Seja de quem for, foi uma péssima ideia.

Não vou ser radical. Envelhecer um pouco até que não é de todo ruim. Seria um tédio a gente ter para sempre uns três anos de idade, e viver entre chupetas e mamadeiras. A gente podia envelhecer até uns 30, 40, por aí. Cada um teria o direito de apertar um botão que faria com que não envelhecesse mais a partir da idade que quisesse.

Não estou advogando em causa própria. Defendo a tese para o bem de todos. Uma nação de velhos não serve para nada. Talvez por isso essa força superior (ou astral) decidiu que a solução seria matar os velhos. E as velhas. Ficou velho? Morra!

Milênios depois, está na hora de reconhecer que foi uma solução inadequada. Em vez de matar, mais inteligente seria barrar o envelhecimento antes de a pessoa virar um inútil.

Não me perguntem como fazer isso agora, mas no tempo em que pessoas aparentemente comuns batiam grandes papos com Deus no alto das montanhas, havia como.

Outra boa solução seria aplicar aos seres humanos a mesma fórmula das árvores. Muitas delas, com mais de mil anos, estão mais fortes do que nunca, continuam produzindo flores e frutos e não apresentam sinais de debilidade. Mas, em compensação nunca saem do lugar. Isso é vida?!

Há quem inveja as tartarugas, que vivem duzentos anos numa boa. Só que durante duzentos anos carregam a casa nas costas!

Agora que Inês é morta, um conselho que lhes dou: não tenham pressa de envelhecer. Não caiam na lenda de que, tal como vinho, quanto mais velho, melhor. Ou quanto mais velho, mais sábio. Não caiam na história de que o velho diabo é mais esperto não por ser diabo, mas por ser velho. E muito menos na empulhação de que é “a melhor idade”. Ou a “terceira”. Como se houvesse uma “quarta”. Nem que andar de graça de ônibus e metrô compensa.

Também aconselho a pressionar deputados e senadores a destinarem verbas para pesquisas sobre “envelhecimento zero”. Os cientistas que se virem! Já inventaram tanta coisa, não custa inventar mais uma.

Não acho que se as pessoas pararem de envelhecer, a Terra vai parar de girar.